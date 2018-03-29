Детеныши-близнецы большой панды из гуанчжоуского зоопарка «Чанлун» благополучно отлучены от материнского вскармливания

Гуанчжоу , 28 марта / Синьхуа / — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.

По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.

Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.

По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.

Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.

По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.

Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.

По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.