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Детеныши-близнецы большой панды из гуанчжоуского зоопарка «Чанлун» благополучно отлучены от материнского вскармливания
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Детеныши-близнецы большой панды из гуанчжоуского зоопарка «Чанлун» благополучно отлучены от материнского вскармливания 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.
По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.
Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.
По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.
Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.
По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.
Гуанчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Родившиеся в парке диких животных «Чанлун» в Гуанчжоу /провинция Гуандун, Южный Китай/ детеныши-близнецы большой панды Циньцинь и Айай благополучно пережили месячный адаптационный период после отлучения от вскармливания материнским молоком. Медвежата чувствуют себя хорошо, их текущий вес — 43 и 44 кг, соответственно.
По словам работников зоопарка, отлучение от материнского вскармливания — первый шаг для медвежат на пути к самостоятельной жизни. Сейчас братьев-близнецов кормят в основном искусственной молочной смесью и молодыми побегами бамбука. Если они продолжат нормально расти и развиваться, то примерно в 2-летнем возрасте их можно будет больше не кормить молоком.
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