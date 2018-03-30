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В Башкирии нашли пропавшую 14-летнюю девочку
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В Башкирии нашли пропавшую 14-летнюю девочку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Поиски пропавшей в Уфе 14-летней школьницы Валерии прекращены.
Девочка ушла из дома 24 февраля. Родители тут же побежали в полицию, хотя и до этого подросток несколько раз убегала из дома. Ориентировка, в которой фигурировала примета «на пальцах рук татуировки», разошлась по Башкирии в начале марта, к поискам подключились волонтеры.
Девушку нашли лишь спустя месяц интенсивных розысков.
— Ее удалось отыскать сотрудникам полиции. Сейчас она жива, здорова, доставлена родителям, — сообщили в МВД республики.
Все еще ведутся поиски пропавших 17 марта студентов Стерлитамакского колледжа Романа и Родиона. Мальчики ушли из дома, забыв деньги и документы, и с тех пор их никто не видел. Сестра одного из пропавших рассказала, что подростки хотели снять квартиру.
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