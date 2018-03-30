В Башкирии нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Поиски пропавшей в Уфе 14-летней школьницы Валерии прекращены.

Девочка ушла из дома 24 февраля. Родители тут же побежали в полицию, хотя и до этого подросток несколько раз убегала из дома. Ориентировка, в которой фигурировала примета «на пальцах рук татуировки», разошлась по Башкирии в начале марта, к поискам подключились волонтеры.

Девушку нашли лишь спустя месяц интенсивных розысков.

— Ее удалось отыскать сотрудникам полиции. Сейчас она жива, здорова, доставлена родителям, — сообщили в МВД республики.

Все еще ведутся поиски пропавших 17 марта студентов Стерлитамакского колледжа Романа и Родиона. Мальчики ушли из дома, забыв деньги и документы, и с тех пор их никто не видел. Сестра одного из пропавших рассказала, что подростки хотели снять квартиру.