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В Башкирии без вести пропал 17-летний парень
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Башкирии без вести пропал 17-летний парень 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В республике разыскивают 17-летнего Айгиза Насырова. Парень пропал 17 марта в селе Куянтаево Баймакского района. По словам родных, Айгиз вышел из дома и исчез. В последний раз молодого человека видели недалеко от общежития в Баймаке. За помощью семья обратилась к волонтерам и в полицию.
— Родные сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня. Составлена ориентировка и ведутся поиски, — рассказали в МВД по РБ.
В день исчезновения Айгиз был одет в темно-синюю куртку, темную толстовку с капюшоном, синие джинсы и летние серые кроссовки. Головного убора при себе не было.
Всех, кто видел парня или знает о его местонахождении, просят обращаться в полицию по номерам 8-905-308-29-98 или 02.
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