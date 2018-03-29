В Башкирии без вести пропал 17-летний парень

В республике разыскивают 17-летнего Айгиза Насырова. Парень пропал 17 марта в селе Куянтаево Баймакского района. По словам родных, Айгиз вышел из дома и исчез. В последний раз молодого человека видели недалеко от общежития в Баймаке . За помощью семья обратилась к волонтерам и в полицию.

— Родные сообщили о пропаже несовершеннолетнего парня. Составлена ориентировка и ведутся поиски, — рассказали в МВД по РБ.

В день исчезновения Айгиз был одет в темно-синюю куртку, темную толстовку с капюшоном, синие джинсы и летние серые кроссовки. Головного убора при себе не было.

Всех, кто видел парня или знает о его местонахождении, просят обращаться в полицию по номерам 8-905-308-29-98 или 02.