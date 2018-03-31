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Пропавшие в Башкирии друзья-студенты — найдены
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Пропавшие в Башкирии друзья-студенты — найдены 

ufa1.ru 16 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Стерлитамаке в один день пропали два друга-студента. Роман и Родион ушли из дома в Стерлитамаке 17 марта и как в воду канули. Сегодня, 31 марта, молодых людей удалось найти
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