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Пропавшие в Башкирии друзья-студенты — найдены
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Пропавшие в Башкирии друзья-студенты — найдены
ufa1.ru
16 минут назад
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ufa1.ru
Комментарии
В
Стерлитамаке
в один день пропали два друга-студента. Роман и Родион ушли из дома в Стерлитамаке 17 марта и как в воду канули. Сегодня, 31 марта, молодых людей удалось найти
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