Рубцовску статус моногорода не получить

Пять миллиардов внебюджетных инвестиций может быть привлечено в моногорода Заринск Новоалтайск , которым недавним решением Правительства РФ было «санкционировано» создание территорий опережающего социально-экономического развития.

Ещё в рамках проработки концепций создания ТОСЭР в этих городах Минэкономразвития региона были подписано рамочные соглашения о реализации в них 12 инвестпроектов общей стоимостью 3,6 миллиардов рублей. Об этом рассказал вчера министр экономического развития региона Николай Чиняков депутатам Заксобрания в рамках «Правительственного часа». На «примете» министерства есть ещё 11 инвесторов, которые ранее озвучивали намерение стать резидентами ТОСЭР, если такой статус будет присвоен городам коксохимовцев и вагоностроителей.

Рубцовску. Губернатор края Александр Карлин , присутствующий на мероприятии, призвал бизнесменов из числа краевых парламентариев тоже подумать о «присутствии» в ТОСЭР (резиденты этих зон имеют ряд существенных преференций, -ред.). «Я хочу» — никто, конечно, не закричал, но главе региона были заданы вопросы о перспективах присвоения особого статуса Алейску

Судя по его ответам, у Алейска в этом смысле шансы в принципе велики, в том числе и потому, что краевую власть устраивает качество управления городом, что очень важно для попадания муниципалитетов в программы с федеральным финансированием.

«По Новоалтайску мы смогли форсированным образом сделать новацию пакетов документов, который «буксовал», после смены руководства, — заметил в связи с этим губернатор. — У нас были очень серьёзные опасения, что город получит статус ТОСЭР».

«Мы сделаем проект, проведём подготовительную работу, что Алейск смог претендовать на получение статуса территории опережающего развития, — сказал Карлин. — Вопрос в другом: будет ли Правительством РФ принято решение о выделении дополнительных финансовых средств для реализации проекта по ТОСЭР. Если такие шаги будут федеральным центром предприняты, то на уровне региона мы дополнительные ресурсы изыщем».

А вот Рубцовску «звание» моногорода (а право формирования ТОРЭС есть только в таковых, -ред.), видимо, не светит, как бы того не хотелось муниципальным властям и части горожан (опять же в силу особого внимания федерального центра к моногородам, — ред.).

«Для этого всего-то нужно подправить федеральный закон, да не один, — не без иронии заметил губернатор. — Затем найти алгоритмы, учитывая запросы города с таким населением, который имеет сегодня Рубцовск. Думаю, это будет сложная, многотрудная работа. Тем более, что понимание моногорода определено законодательством и здравым смыслом. Город должен быть катастрофическим образом привязан к одному предприятию, а Рубцовск сегодня в прямом смысле таковом не является».

«Это не говорит о том, что мы не будет проводить работу по включению Рубцовска в какие-либо федеральные или региональные программы, связанные с развитием территории, при малейшей на то возможности», — подчеркнул Карлин.

Но ещё больше он интонационно акцентировал одну ремарку:

«Вопросы такого рода мы решали, решаем и будем решать в тесном взаимодействии с местными органами власти, представителями бизнеса и гражданского общества. Но это не тема митингов, таких вопросов на митингах не решают. Если мы избираем путь серьёзного системного грамотного решения вопросов, давайте вместе будем двигаться дальше. Если мы хотим работать на аудитории уличной, то это путь тупиковый. Я тупиковыми направлениями не занимаюсь, у меня другая задача, не в тупики двигаться».