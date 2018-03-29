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«Ведомости»: правительство не одобрило законопроект о патриотическом воспитании
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«Ведомости»: правительство не одобрило законопроект о патриотическом воспитании 

Газета.Ru 4 минуты назад
Фото: Максим Шеметов/Reuters
Правительство России не поддержало законопроект «О патриотическом воспитании», который внесла большая группа депутатов Государственной думы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва на законопроект.
Законопроект внесли представители партии «Единая Россия»: Владимир Шаманов, Анатолий Выборный, Дмитрий Саблин и другие. По идее политиков, новый закон должен установить цели и задачи патриотического воспитания.
"Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами, сказано в проекте отзыва правительства. Оно напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016–2020 гг., на нее выделено свыше 1,66 млрд руб", — отметили в издании.
Также сообщается, что в законопроекте не были определены виды и уровни образовательных программ, хотя для них необходимы сформулированные государственные требования. Также авторы законопроекта считают, что на его реализацию не потребуется дополнительных средств, однако в правительстве уверены в обратном.
Новость дополняется.
В 2017 году сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о едином патриотическом воспитании.
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