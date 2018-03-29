«Ведомости»: правительство не одобрило законопроект о патриотическом воспитании

Правительство России не поддержало законопроект «О патриотическом воспитании», который внесла большая группа депутатов Государственной думы . Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект отзыва на законопроект.

"Законопроектом не определены конкретные механизмы, предложенные нормы уже регулируются другими актами, сказано в проекте отзыва правительства. Оно напоминает, что патриотическое и военно-патриотическое воспитание предусмотрено действующими образовательными стандартами, сейчас реализуется программа на 2016–2020 гг., на нее выделено свыше 1,66 млрд руб", — отметили в издании.

Также сообщается, что в законопроекте не были определены виды и уровни образовательных программ, хотя для них необходимы сформулированные государственные требования. Также авторы законопроекта считают, что на его реализацию не потребуется дополнительных средств, однако в правительстве уверены в обратном.

Новость дополняется.

В 2017 году сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о едином патриотическом воспитании.