В Забайкалье завершили строительство железной дороги до Амурского ГПЗ 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар — РИА Новости. Завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), ее будут эксплуатировать как в период строительства завода, так и при его последующей работе, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта ГПЗ.
"Новый железнодорожный путь предназначен для доставки грузов и оборудования от станции Заводская-2 (примыкает к станции Усть-Пера) до станции Заводская (площадка строительства Амурского ГПЗ). Протяженность железнодорожного перегона между станциями — 12 км", — говорится в сообщении.
Для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 км железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.
Строительство Амурского ГПЗ в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года. Инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ является «Газпром переработка Благовещенск».