В Забайкалье завершили строительство железной дороги до Амурского ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар — РИА Новости . Завершено строительство железнодорожной ветки от Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) до площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), ее будут эксплуатировать как в период строительства завода, так и при его последующей работе, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта ГПЗ.

"Новый железнодорожный путь предназначен для доставки грузов и оборудования от станции Заводская-2 (примыкает к станции Усть-Пера) до станции Заводская (площадка строительства Амурского ГПЗ). Протяженность железнодорожного перегона между станциями — 12 км", — говорится в сообщении.

Для организации сообщения между площадкой строительства Амурского ГПЗ и общей сетью железных дорог уложено около 22 км железнодорожных путей необщего пользования. Построены путепровод через региональную автодорогу и железнодорожный мост через реку Большая Пера.