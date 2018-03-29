В «Транснефти — Дальний Восток» выполняют программу энергосбережения

Тонкая работа

Понятие «год» — достаточно условное, ведь на всех производственных объектах нефтетранспортного гиганта уже несколько лет успешно действует система энергоменеджмента. Поэтому в 2018-м не только начался новый период деятельности компании в области энергосбережения, но и подводятся итоги предыдущих этапов.

Напомним, с 2009 года в нашей стране развернули серьезную работу по повышению энергоэффективности экономики. Тогда же на законодательном уровне определили цель: снижение энергоемкости внутреннего валового продукта на 40 процентов. Наиболее значимыми стали преобразования в сфере индустрии, именно они приносят самые серьезные результаты. Транспортировка нефти — одна из таких отраслей. И здесь уже есть свои лидеры.

В " Транснефти — Дальний Восток" (организация ведет эксплуатацию второй очереди магистрального трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО-2) в 2017 году на перекачивание одной тонны нефти было затрачено меньше энергии, чем в ряде других нефтетранспортных предприятий.

— Не пришлось ничего перестраивать, — рассказывает главный инженер ООО «Транснефть — Дальний Восток» Виталий Степанов . — У нас уникальное предприятие, которое появилось всего десять лет назад, и еще на этапе его создания в проектную документацию были включены наиболее продвинутые технологии. Мы и сейчас являемся сверхинновационными. Поэтому важной задачей в начальном периоде работы являлась необходимость применять весь возможный потенциал используемых технических средств и приемов.

Например, в первые годы эксплуатации объектов магистрали предприятие как первоочередную задачу определило необходимость разработки наиболее эффективных режимов перекачки нефти. За помощью нефтетранспортники обратились к научной среде в профильный институт: возможности задействовать имеющиеся наработки в тот момент не было, реализованная на предприятии технологическая база не имела аналогов в отрасли. Разработка режимов проводилась, по сути, с нуля. В результате в первое время эксплуатации при начальной загрузке нефтепровода было сокращено количество работающих магистральных насосных агрегатов путем эффективного распределения нагрузки. Это сделали в 2014-м. Итогом стала огромная экономия — 47,5 миллиона кВт•ч электроэнергии за год, или 92,2 миллиона рублей.

Подход — системный

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности действует в организации с 2014 года, а ее мероприятия рассчитаны до 2022-го. Рассказ о своих лучших практиках в этой сфере специалисты предприятия всегда начинают с единой системы управления (ЕСУ). Этот программно-технический комплекс не случайно стал предметом особой гордости компании «Транснефть — Дальний Восток». Интеллектуальная система предназначена для контроля технологического процесса, управления режимами работы и автоматической защиты участков ВСТО-2. Ежесекундно она обеспечивает безопасную транспортировку нефти по трубопроводу протяженностью свыше двух тысяч километров. В диспетчерские пункты в Хабаровске (основной), Белогорске и Дальнереченске (резервные) поступает информация обо всем, что происходит на линейной части и нефтеперекачивающих станциях.

— ЕСУ позволяет «одной кнопкой» производить запуск и остановку технологического участка нефтепровода. В нештатных ситуациях она мгновенно выводит из работы НПС , при этом перекачка идет в обход НПС дальше по трубе, не останавливаясь ни на миг, — объясняет Виталий Степанов.

Такая стабильная работа — одна из главных составляющих энергоэффективности, ведь любое прекращение движения нефти означает наращивание объемов перекачки для компенсирования простоя и дополнительный запуск в дальнейшем. Между тем за десять секунд пуска двигатель потребляет столько же энергии, сколько за 40 минут работы. В организации подсчитали: ЕСУ, не допуская остановки технологического участка ВСТО-2, экономит 50 МВт•ч в год.

Только переход на эффективные режимы перекачки нефти позволил сэкономить за год 47,5 миллиона кВт•ч электроэнергии

— Многого удалось достичь с помощью такого современного оборудования, как гидромуфты и частотно-регулируемые преобразователи (ЧРП), — говорит ведущий инженер отдела главного энергетика ООО «Транснефть — Дальний Восток» Виктор Добровольский . — Они регулируют число оборотов вращения насосов и позволяют расходовать ровно столько электроэнергии, сколько нужно для перекачки определенного объема нефти.

По сути, электродвигатель не может сам изменять частоту своего вращения (количество оборотов). Он всегда работает в заданном режиме, всегда будет «крутить» заданное число оборотов. Раньше на трубопроводах давление регулировали с помощью задвижки — механически перекрывали поток. Процесс этот энергоемкий. На ВСТО-2 гидромуфта (а на нефтепроводе-отводе от ВСТО на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод — ЧРП) обеспечивает то количество оборотов и, соответственно, то давление, которое требуется в данный момент.

Среди других способов оптимизации затрат — максимальное уменьшение трения внутри трубопровода, предотвращение его засорений. Дело в том, что нефть содержит тяжелые взвеси. Они оседают на внутренних стенках трубы и со временем могут заметно уменьшить ее диаметр. Чтобы из-за этих парафинистых веществ магистральные насосы не расходовали дополнительной энергии, специалисты ежеквартально очищают нефтепровод. Цифры весьма убедительны: за последние три года применение очистных устройств на ВСТО-2 позволило сэкономить 4248 МВт•ч (9,2 миллиона рублей).

Мелочей не бывает

— Еще одна большая статья расходов — отопление, — продолжает Виктор Добровольский. — Объекты ООО «Транснефть — Дальний Восток» не подключены к центральным сетям, их обеспечивают теплом котельные предприятия.

Чтобы снизить расход котельного топлива, в организации запланировали и реализуют множество мероприятий. Например, с 2016 года «Транснефть — Дальний Восток» устанавливает систему температурного регулирования зданий. Часть батарей отопления укомплектовали автоматическими регуляторами с функциями электронного программирования. Теперь датчики реагируют на потепление или похолодание за окном и корректируют теплоотдачу отопительных приборов. В выходные и праздники, когда в помещениях нет сотрудников, температура понижается до 15 градусов. Как итог — благополучно забыли о «перетопах», сэкономив за год 1,6 миллиона рублей. В 2018 году «Транснефть — Дальний Восток» оборудует системой авторегулирования температуры 24 здания и сооружения районного нефтепроводного управления (РНУ) «Белогорск».

Особая тема — затраты на автомобильное топливо. Это тоже энергетический ресурс, наряду с теплом. И его тоже можно и нужно экономить. Рецепт: оптимизация маршрутов перевозок, исключение холостых пробегов техники и ее простоев. С тех пор как на грузовые и легковые автомобили, автобусы и специализированную технику предприятия установили комплекты системы ГЛОНАСС, удалось снизить расход горючего на 20 процентов.

А в сфере освещения добились и вовсе 70-процентной экономии. Девять из каждых десяти используемых на объектах ООО «Транснефть — Дальний Восток» устройств заменили светодиодными. Начали в 2015-м с лампочек внутри помещений. В 2016-м модернизировали фасадное освещение, а в прошлом году поработали над наружным, и это позволило сберечь большую сумму.

— Установили светодиодные прожекторы, и, во-первых, стало намного светлее, во-вторых сэкономили порядка шести миллионов рублей, — приводит данные Добровольский.

Как показывает практика, лучший результат получается, когда экономия тесно связана с инновациями. В серьезной компании мелочей не бывает…

Кстати

В 2017 году в ООО «Транснефть — Дальний Восток» проводился инспекционный аудит по сертификату энергоэффективности ISO 50001. Предприятие подтвердило полное соответствие всем требованиям стандарта.

Цифры и факты

2047 километров — протяженность второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан».

9 нефтеперекачивающих станций построено на ВСТО-2.

588,46 МВт•ч — суммарное энергопотребление НПС «Транснефти — Дальний Восток» за 2017 год.

143 километра — общая протяженность высоковольтных питающих линий 220 кВ в зоне ответственности «Транснефти — Дальний Восток».

2081 километр — общая протяженность воздушных линий электропередачи 10 кВ в зоне ответственности «Транснефти — Дальний Восток».

Более 90 миллионов рублей направлено ООО «Транснефть — Дальний Восток» на повышение энергоэффективности с 2015 по 2018 годы.