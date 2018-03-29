Дайджест российских СМИ — 29 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Огонь разошелся по двум версиям — СКР и МЧС видят разные причины пожара — В среду стало известно, что два ведомства, выясняющие сейчас причины пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» — СКР и МЧС, — пришли к разным выводам. Следствие настаивает на коротком замыкании в проводке, за которое, по его мнению, должны будут ответить уже арестованные сотрудники центра. При этом местные пожарные, а вместе с ними и обвиняемые по делу убеждены, что в комплекс кто-то занес открытый огонь.

— Случай пожарной необходимости — Школы, театры и рестораны тоже ожидают массовые проверки — Обещанные сразу после трагедии в Кемерово тотальные проверки пожарной безопасности начались. МЧС обещает изучить ситуацию во всех торговых центрах страны, где есть развлекательные зоны, к 16 апреля. Но реальные масштабы мероприятий гораздо шире — они затронут рестораны, школы, театры и другие места массового скопления людей.

— Страхование столпотворений — Минфин и бизнес предлагают два варианта защиты торговых центров от пожара — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) отправил в Госдуму предложения по введению обязательного страхования ответственности владельцев мест массового пребывания. Союз предлагает установить лимит выплат в 2 млн руб. за ущерб жизни и здоровью каждого посетителя и до 500 тыс. руб. — за вред его имуществу.

— Банки опередили налоговиков — Предупреждение клиента о блокировке грозит уголовным делом — Начали появляться публичные свидетельства того, что банки в попытке угодить корпоративным клиентам идут на нарушения и «по секрету» предупреждают о возможной блокировке счета налоговиками. Временной лаг между принятием такого решения налоговой инспекцией и реальной блокировкой составляет сутки, что позволяет клиенту оперативно опустошить счет.

— Инвестиции в будущее правительство — Минэкономики определит источники роста к инаугурации — В Минэкономики уверены, что вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых можно только за счет значительного повышения доли инвестиций в ВВП. Глава ведомства Максим Орешкин на вчерашней коллегии ведомства заявил, что эта доля должна вырасти до 25–30% ВВП (с нынешних 21%). План по достижению показателя министерство представит в правительство к 7 мая.

— Закупки госкомпаний все ближе к реформе — Минфин отказался обсуждать перенос ее сроков — Вчера Минфин провел установочное совещание с крупнейшими госкомпаниями, которые недовольны принятыми в декабре поправками к закону об их закупочной деятельности (223-ФЗ). По итогам совещания создана еще одна рабочая группа по подготовке изменений закона. Подготовленные госкомпаниями поправки (есть у «Ъ») предполагают, в частности, перенос нового регулирования на год из-за неготовности участников системы закупок. Однако в министерстве заявили, что «вопрос переноса срока вступления в силу закона Минфином не рассматривается».

— Транзит по «Шелковому пути» растет на китайских субсидиях — Мониторинг международной торговли — Объем транзитных перевозок через страны ЕАЭС будет зависеть от темпов роста торговли между Евросоюзом и Китаем, а также готовности властей КНР и стран, по которым проходит транзит, субсидировать более дорогие по сравнению с морским транспортом железнодорожные перевозки. Такой вывод сделан в докладе экспертов Центра интеграционных исследований (ЦИИ) ЕАБР.

— «Минут пятнадцать мы ждали, что нас спасут» — В Кемерово начали хоронить и продолжают выяснять — В Кемерово прошли первые похороны жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». С близкими смогли проститься несколько семей, которым удалось опознать их тела. Остальные ждут, когда закончится идентификация останков. Постепенно выясняются и более точные причины трагедии.

— Аману Тулееву обозначили время до отставки — Губернатор Кузбасса уйдет с поста в ближайшие месяцы — Губернатор Кузбасса Аман Тулеев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, отправил в отставку руководство политического блока своей администрации. Господин Тулеев предъявил им претензии еще в августе 2017 года, когда они, по его мнению, не опровергали слухи о его возможной отставке. Депутаты кемеровского облсовета сегодня должны собраться на внеочередную сессию, где им предложат обсудить политическую ситуацию в области. По сведениям «Ъ», время отставки Амана Тулеева напрямую зависит от того, как быстро удастся справиться с ситуацией в Кузбассе.

— «Картофель, куры, сахар — у нас такие приоритеты» — Глава РАН о планах перезапуска экономики — Сегодня в Москве открывается общее собрание Российской академии наук, первое после избрания нового президента РАН Александра Сергеева. В интервью корреспонденту «Ъ» Александру Черных он рассказал, что значительная технологическая отсталость страны делает его оптимистом: в такой ситуации и власть, и бизнес возлагают особые надежды на ученых. По его мнению, академия готова предложить стране глобальные научные проекты, которые дадут толчок отечественной промышленности и одновременно помогут наладить международные отношения.

— Искусственный спутник нефти — С помощью фонда и центра «Роскосмос» поработает в интересах «Газпром нефти» — Как стало известно «Ъ», в рамках развития программы диверсификации «Роскосмоса» правительство поручило создать фонд поддержки ракетно-космической промышленности и центр компетенций по конструкторской разработке. Эти структуры призваны помочь предприятиям госкорпорации включиться в процесс импортозамещения оборудования в нефтегазовой сфере, прежде всего — с «Газпром нефтью». По данным «Ъ», к работе будет подключен и ВЭБ, который может профинансировать НИОКР в интересах компании.

— Дагестану нашли верховного судью в Твери — Из республиканских правоохранителей не поменяли только главу МВД — Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала на должность председателя Верховного суда Дагестана Сергея Суворова, председателя Тверского гарнизонного военного суда. Его назначение пролоббировал Владимир Васильев, знающий судью по работе в Тверской области. После утверждения в должности президентским указом господин Суворов пополнит команду варягов, занимающих ключевые позиции в правоохранительных органах Дагестана.

— Пекин взял сутки на разглашение — Китай обнародовал подробности первого визита Ким Чен Ына — В среду китайские, а следом и северокорейские СМИ признали, что в начале недели в Пекине «с неофициальным визитом» побывал глава КНДР Ким Чен Ын. Подводя итоги визита, большинство наблюдателей пришли к выводу: Пхеньян согласился вернуться в покинутую в 2011–2013 годах орбиту влияния Пекина взамен на покровительство и защиту от США.

— Российские инвестиции вызывают на допрос — Великобритания готовит пакет мер против «активов сомнительного происхождения» — Власти Великобритании прорабатывают новые меры против России, которую считают виновной в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В среду в парламенте Соединенного Королевства состоялось заседание на тему «Российская коррупция и Великобритания». Его участники призывали не медлить с арестом на территории страны недвижимости, приобретенной россиянами на деньги, происхождение которых не удается объяснить. В правительстве Терезы Мэй тем временем решили начать с перепроверки одобренных ранее инвестиционных виз, подразумевающих выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции. Инициатива может затронуть примерно 700 состоятельных россиян.

— Египет три дня выбирал одного — В стране подводят итоги перевыборов президента ас-Сиси — В Египте вчера завершились трехдневные президентские выборы, итоги которых будут объявлены 2 апреля. Несмотря на то что их победителем будет назван действующий глава государства Абдель-Фаттах ас-Сиси, главная интрига состоит в том, получит ли «сильная рука» Египта по-настоящему всенародную поддержку, подтверждающую, что его политике нет альтернативы.

— Газ на тормозе — Роста спроса на топливо в России не будет — Потребление газа в России до 2030 года в лучшем случае продолжит стагнировать, а может и упасть на 12%, до 411 млрд кубометров. Причина в установке более эффективного оборудования, прежде всего на электростанциях, считают аналитики Vygon Consulting. Сокращение объемов внутреннего рынка обострит конкуренцию и усугубит проблемы, связанные с разницей в регулировании «Газпрома» и независимых производителей газа.

— «Яндекс» перебрал алгоритмы — Участники рынка раскритиковали инициативы ФАС в области регулирования цифровых платформ — Поправки о регулировании цифровых платформ, разработанные Федеральной антимонопольной службой (ФАС), подверглись первой критике со стороны бизнеса. Участники рынка сочли, что проект направлен против товарных агрегаторов, для которых предлагаются избыточные требования. «Яндекс» и другие интернет-компании разработали альтернативу поправкам.

— «Добрый медведь» утонул в «Пяти озерах» — На российском рынке водок снова поменялся лидер — Водка «Добрый медведь», вышедшая прошлым летом на первое место по продажам в России, в начале этого года сдала позиции: она опустилась на третью строчку, пропустив вперед марки «Пять озер» и «Беленькая». Сокращение продаж «Доброго медведя» произошло из-за проблем его дистрибутора «Статус-групп», подавшего заявление о собственном банкротстве.

— Ликвидация заменила продажи — Ксения Дементьева об уставших собственниках банков — Термин «уставшие собственники» ввел в обиход зампред ЦБ Дмитрий Тулин. «Эти люди вошли в банковский бизнес давно, для них этот бизнес — почти семейный, а выйти из него почти невозможно». По идее господина Тулина, выходом для них мог бы стать Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ, созданный для санации по-новому.

— Сбербанк вступил в «Диалог» — Банки заводят корпоративные мессенджеры — Сбербанк приобрел контроль в компании «Диалог», которая занимается разработкой одноименного мессенджера для корпоративных клиентов. С помощью него банк планирует оптимизировать и обезопасить свои внутренние коммуникации, а также предложить этот продукт крупным клиентам и госсектору.

— Акционеров пригласят в МФЦ — Регистраторы повышают финансовую доступность — Регистраторы намерены увеличить доступность своих услуг при помощи многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ). По их мнению, это поможет охватить акционеров из отдаленных и малонаселенных пунктов, а также сократить расходы на содержание филиалов.

— Доллар зацепился за свой ВВП — А рублю не хватает российских налогов — Американская валюта постепенно отыгрывает позиции, оставленные в конце прошлой недели. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вновь вернулся к уровню 90 пунктов. Хорошие макроэкономические показатели США способствуют укреплению доллара по всему миру. При этом рубль к концу недели остался без поддержки, оказываемой ему традиционно при налоговых выплатах в бюджет.

— «Росгеология» может освоить и больше — Компания просит из бюджета еще 15 млрд руб. — Как выяснил «Ъ», госхолдинг «Росгеология» просит увеличить бюджетное финансирование на воспроизводство минерально-сырьевой базы (ВМСБ) на 15 млрд руб. в год. До 2020 года компания является единственным исполнителем этой программы, получая госконтракты без конкурса, и претендует на продление этого статуса.

— «Ростех» выбирается из угля — Госкорпорация отдала контроль в Огоджинском проекте — После срыва сделки с китайской Shenhua по угольно-энергетическому проекту на Огоджинском месторождении в Амурской области «Ростех» снизил долю в нем до 25%. В свою очередь свою долю в нем до 75% нарастила Екатерина Лапшина, которая в конце 2017 года выкупила 50% Огоджинского у партнеров «Ростеха» по ряду проектов Сергея Адоньева и Альберта Авдоляна. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, указывают, что «Ростех», выступая лоббистом, последовательно снижает доли в подобных проектах.

— КамАЗ разгоняется на летном поле — Автоконцерн расширяет аэропорт Бегишево — КамАЗ увеличивает инвестиции в непрофильный авиабизнес. Концерн планирует вложить не менее 1 млрд руб. в новый международный терминал аэропорта Бегишево между Набережными Челнами и Нижнекамском. В результате планируется увеличить пассажиропоток вдвое, до 1 млн человек.

— Вагоностроители расселись по тележкам — УВЗ и «Алтайвагон» поссорила интеллектуальная собственность — Затяжной конфликт Уралвагонзавода (УВЗ) и «Алтайвагона» по вопросу продления лицензии на инновационную тележку для вагонов завершился обменом жесткими заявлениями и расторжением договора. «Алтайвагон» намерен за два года потратить 300 млн руб. на доработку своей тележки и очередную перестройку своего производства.

— Rambler раскроет Okko — Владелец «Синема Парка» и «Формулы кино» приобрел онлайн-кинотеатр — Один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko вошел в Rambler Group Александра Мамута. Сделка стала безденежной: владевшая Okko компания Era Capital Екатерины Лапшиной получит миноритарную долю в Rambler Group, куда также входят киносети «Синема Парк» и «Формула кино». Онлайн-видео и кинопрокат, как правило, конкурируют между собой, предупреждают участники рынка.

— AFI Development подъехала к вокзалу — БТА-банк ищет нового партнера для «Павелецкого пассажа» — AFI Development Льва Леваева может стать одним из партнеров казахстанского БТА-банка по строительству у Павелецкого вокзала в центре Москвы торгового центра ориентировочной стоимостью 15 млрд руб. Эта площадка была предметом спора между бывшим собственником, кредиторами и мэрией.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Еврокомиссия не сможет отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком — 2» — Такой возможности ей не даст даже утверждение поправок в Газовую директиву ЕС — По поручению Совета ЕС подготовлена вторая часть юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии к Газовой директиве. В документе, датированном 26 марта ("Ведомости" ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили европейский чиновник и сотрудник компании, участвующей в одном из европейских газовых проектов), юристы указывают: утверждение законопроекта не создает правовых оснований для ее распространения на морские трубопроводы, входящие в ЕС из третьих стран.

— Как обыск превратился в орудие политического устрашения — Частной жизни в России почти не осталось, считает «Международная Агора» — За последние 10,5 года российские силовики получили от судов 1 976 021 разрешение на производство обыска или обследования жилища — это 96,32% от общего числа запросов, подсчитали аналитики «Международной Агоры», которая публикует в четверг доклад «Политические обыски: призрачная неприкосновенность».

— Правительству не понравился законопроект о патриотическом воспитании — Он использует неюридические термины и требует расходов — Правительство не поддерживает законопроект «О патриотическом воспитании», внесенный в Госдуму большой группой депутатов. Это следует из проекта отзыва Белого дома, одобренного в понедельник комиссией по законопроектной деятельности ("Ведомости" с ним ознакомились).

— Почему регионам не нужна приватизация — Долги и дефицит не стимулируют их управлять — собственностью — На 1 февраля 2018 г. доля бюджетных кредитов регионам составила более 47%, говорится в докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), ситуацию частично улучшает объявленная Минфином прошлой осенью реструктуризация. По предварительным расчетам, продолжают авторы доклада, реструктуризация даст регионам дополнительные 400 млрд руб.

— Развивающиеся рынки надежнее — Уровень дефолтов по корпоративным облигациям в период с 2004 г. в развивающихся странах был ниже, чем в развитых, показало исследование Moody"s. Это противоречит распространенному мнению, будто инвестиции в облигации на развивающихся рынках более рискованны, из-за чего их доходность должна быть выше, чем на развитых рынках.

— Чем похожи президентские выборы в Египте и в России — У египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси не было реальных соперников, главной целью была явка — В среду вечером закончились трехдневные выборы президента Египта. Победитель известен заранее: все сильные соперники действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси арестованы или добровольно снялись с выборов. Во главу угла была поставлена проблема явки — на прошлые выборы не пришло больше половины избирателей. Официальные результаты объявят 2 апреля ("Ведомости").

— Сейшельский кредитор требует с «Нордавиа» в 10 раз больше, чем стоят ее активы — World Best Trade взыскивает с российской авиакомпании 1,17 млрд рублей — Сейшельская компания World Best Trade подала второй иск к авиакомпании «Нордавиа», его сумма составила 528,8 млн руб., рассмотрение начнет Арбитражный суд Москвы 18 апреля, говорится на сайте суда. Первый иск — на 639 млн руб. — подан еще в мае прошлого года. 20 марта суд отказал в нем, но World Best Trade это решение обжалует, заявила юрист сейшельской компании Екатерина Духина.

— В России появились тарифы без голосовой связи и интернета — Их подписчики общаются только в мессенджерах — Сегодня «дочка» «Мегафона» «Скартел» (работает под брендом Yota) представит новую тарифную сетку, рассказал «Ведомостям» представитель компании: подписанные на новые тарифы абоненты смартфонов смогут полностью отказаться от голосовой связи и пользоваться только мобильным интернетом. А в Москве и Московской области можно будет отказаться и от мобильного интернета и платить «Скартелу» лишь за пользование мессенджерами, сообщил представитель оператора.

— Игорь Кесаев лишился контроля в дистрибуторе «Мегаполис» — Зато доли увеличили Philip Morris и Japan Tobacco — Голландская Megapolis Investment, основным акционером которой является бизнесмен Игорь Кесаев, уменьшила долю в Megapolis Distribution B. V. Это следует из годовой отчетности по МСФО последней.

— Renault и «Ростех» меняют 61,4 млрд рублей долга «АвтоВАЗа» на его акции — Второй этап рекапитализации крупнейшего в России автопроизводителя завершится до конца апреля — «АвтоВАЗ» инициировал проведение допэмиссии по закрытой подписке, сообщила Renault. Ее цель — конвертация долга на 61,4 млрд руб. перед основными совладельцами — Renault и госкорпорацией «Ростех». Обе компании спишут долги в равных частях. Каждая уже передала голландской Alliance Rostec Auto B. V., через которую партнеры контролируют 64,4% акций автопроизводителя, по 30,7 млрд руб. задолженности для дальнейшей ее конвертации в акции, сообщила французская компания.

— ArtPictures требует 127 млн рублей за «Смешариков» — Студия не получила деньги за международный прокат мультфильма — Киностудия ArtPictures в начале марта подала иск к ООО «Смешарики» на 126,8 млн руб., следует из картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суть иска в документах суда не указана.

— Бывший собственник «Траста» Илья Юров подал иск в Лондоне к своему управляющему — Тот за плату передавал информацию об активах Юрова бывшему санатору банка «Открытие холдингу» — Экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров в Высоком суде Лондона подал иск к бывшему управляющему его активами Бенедикту Уорсли, «Трасту», «Открытие холдингу» и его бывшему члену правления Дмитрию Попкову ("Ведомости" ознакомились с иском, Юров подтвердил его подлинность).

— Рядовые работники недовольны зарплатными разрывами — Снизить вознаграждение директору или повысить зарплату рабочему — что решит проблему? — Гендиректор компании — производителя консервов и соков Del Monte Абу-Газале в 2017 г. заработал в 1465 раз больше медианной зарплаты 39 000 сотрудников компании: $8,5 млн против $5833, согласно недавно опубликованным данным Del Monte. Американские компании начали публиковать данные по требованию закона Додда — Франка.

— Три распространенные ошибки в кредитной политике — Как управлять кредитными рисками, чтобы увеличить продажи — Алексей Сизов, старший менеджер отдела анализа и контроля рисков PwC в России.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Простите нас — В среду в Кемерово простились с жертвами пожара в «Зимней вишне» — В среду в храмы и ритуальные залы города проститься с погибшими пришли сотни людей.

— Ипотеку возьмут в дорогу — Правительство ищет два триллиона рублей на инфраструктуру — Состояние инфраструктуры в России серьезно сдерживает рост экономики и качества жизни, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на коллегии ведомства.

— Судья выступит под запись — Судебные процессы будут фиксироваться под микрофон — Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, вводящих ряд принципиальных новшеств в судебные процедуры.

— Контроль и помощь — Владимир Путин поручил обеспечить безопасность торгово-развлекательных центров — Необходимо обратить внимание на деятельность развлекательных и торговых центров, чтобы не было кампанейщины, но люди были бы в безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

— Хамы в пролете — Предлагается повысить штрафы для авиадебоширов — Правительство России внесло в Госдуму законопроект, резко увеличивающий штрафы за мелкое хулиганство на транспорте. Речь о всех нарушителях — и трамвайных хамах, и грубиянах из электричек, и т.п. Но одними из главных клиентов данной статьи, по оценкам экспертов, станут авиадебоширы.

— Мода на торговые центры пройдет, как прошла на рынки — Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов о торговых центрах как об уродливом явлении современных городов — Очень резко отозвался о торговых центрах как о явлении современных городов главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он выразил надежду, что когда-нибудь ТЦ «выйдут из моды».

— Зона риска — Владимир Колокольцев рассказал о борьбе с наркоманией — Потери России от наркотиков за последние пять лет составили около 40 тысяч человек. Более двух миллионов граждан страны употребляют наркотические вещества, в основном это подростки и молодежь до 24 лет. Такие неутешительные цифры привел 28 марта в Совете Федерации министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

— Вооружение дорожает — Военные бюджеты разных стран увеличились — Британский институт стратегических исследований определил, у какой страны самые большие военные расходы. Неудивительно, лидируют с огромным отрывом США.

— По горячим следам — Валентина Матвиенко поручила проанализировать противопожарные правила — Три комитета Совета Федерации изучат практику проведения проверок состояния противопожарной безопасности в местах массового скопления людей, а также строительные нормы для общественных зданий, чтобы трагедия, подобная кемеровской, больше не повторилась. Такое поручение дала вчера спикер Валентина Матвиенко.

— Освободят от физкультуры — О здоровье детей позаботятся в школе — Учителей научат оказывать ученикам первую медицинскую помощь, а детей будут допускать на физкультуру только на основании медицинского заключения.

— Основа для рывка — Правительство 11 апреля отчитается перед Думой о работе за шесть лет — Макроэкономическая стабильность — хорошая основа для инвестиционного рывка в России, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, но еще не гарантия.

— Страховка надежнее совести — Игорь Юргенс: Ввести обязательное страхование для собственников торговых центров — Введение страхования для собственников мест массового скопления людей позволит повысить пожарную безопасность. Об этом во вторник на пресс-конференции в «Российской газете» заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

— Паспорт онлайн — Регистрационные знаки будут хранить год — Срок хранения регистрационных знаков в ГИБДД будет увеличен. Чтобы снять машину с учета, потребуется предъявить вместе с доверенностью паспорт собственника. У автовладельцев, у которых угнали машину, появится возможность прекратить регистрацию.

— По шести целям — с ходу — К экспортным поставкам готов новейший зенитно-ракетный комплекс — Начинается продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Викинг» — экспортной версии зенитно-ракетного комплекса «Бук-М3». Об этом сообщила пресс-служба «Рособоронэкспорта».

— Точка доступа — Билеты на автобусы можно будет купить на едином сайте — В России нужно создавать единую систему продажи билетов на междугородние автобусы по аналогии с железнодорожной, заявил помощник президента Игорь Левитин на коллегии минтранса.

— Послали воевать — Верховный суд РФ оставил сроки наказания пособникам террористов — Военная коллегия Верховного суда РФ рассмотрела жалобы шестерых уроженцев Республики Узбекистан, осужденных за пособничество террористам, и признала приговор суда первой инстанции законным.

— Недобор на чемоданах — На курортах могут ввести штрафы для уклонистов от новых сборов — Следом за курортным сбором могут ввести штрафы за его неуплату. О таком намерении уже объявили власти Ставропольского края. Остальные участники пилотного проекта — Крым, Алтайский и Краснодарский края — пока молчат.

— iPad к школе почти готов — Apple выпускает iPad для учеников — недорогой и с забавными учебными материалами — Компания Apple на специальном мероприятии в Чикаго, которое прошло 27 марта, официально показала новый планшетный компьютер iPad, ориентированный на образовательные учреждения — главным образом школы.

— Как проведем это лето — Анна Кузнецова: Детский отдых должен быть доступным и безопасным — Из 18 миллионов (по данным Росстата) детей от 6 до 17 лет, живущих в России, лишь 1,4 миллиона отдохнуло в детских лагерях в прошлом году. Это всего 8 процентов. Еще 10 лет назад было 20 процентов. Как сделать детский отдых доступным и безопасным, обсудили вчера члены экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка Анне Кузнецовой.

— Свободные, но не лишние — У россиян остается больше денег — В январе в каждой семье оставалось 17 800 рублей в виде свободных денег, а в феврале на тысячу больше. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир», основываясь на исследовании потребления 11 500 домохозяйств в 190 городах России.

— Главный по тарелочкам — Полный контроль за продуктами перейдет к Россельхознадзору — Штрафы за нарушения правил и норм при производстве и продаже продуктов питания могут серьезно повысить. А к Россельхознадзору перейдет контроль за качеством продуктов питания. Интрига в том, что этим сейчас занимается Роспотребнадзор.

— Визит на бронепоезде — Глава КНДР Ким Чен Ын тайно посетил Китай — Северокорейский лидер Ким Чен Ын опять преподнес сюрприз, правда, на этот раз дипломатический. Пока все ждали, что он «затихнет», начав готовиться к встрече с президентами Южной Кореи и США, Ким со своей супругой и ближайшими помощниками на бронепоезде отца прибыл в Пекин, где провел переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Сделав таким образом свой внешнеполитический дебют на посту главы КНДР, Ким спутал многим карты. По мнению экспертов, Пхеньян вновь пытается в своих интересах разыграть друг против друга две сверхдержавы — США и Китай, хотя у Поднебесной есть тоже свои мысли в отношении того, как использовать Пхеньян. Специалисты также теперь прогнозируют, что на очереди приезд Ким Чен Ына в Россию.

— Урок французского — Во Франции дошкольное образование станет обязательным — Начиная с 2019 года, французские дети с трехлетнего возраста в обязательном порядке должны будут поступать в «материнские школы» — так здесь называют детские сады. Об этом на конференции, посвященной проблемам дошкольного образования, заявил президент Эмманюэль Макрон.

— Науэрт насмотрелась мультиков — Пресс-секретарь госдепартамента США испугалась «щупалец» России — На брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт договорилась до того, что сравнила Россию с морским чудовищем, у которого нет более насущной задачи, чем вмешиваться в американские выборы и выборы во многих других странах. «У России длинные руки, у России много щупалец», — округлив глаза, гипнотизировала собравшихся журналистов пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

— Мокрое дело — «Жилье для российской семьи» построили в затопляемой зоне — Дома, построенные на окраине Кирова в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи», оказались опасными для проживания. К такому выводу пришли в СУ СКР по региону в ходе расследования уголовного дела.

— Долги не тянут — Стали известны регионы с самыми дисциплинированными заемщиками у банков — В Севастополе, Крыму и Ненецком автономном округе живут самые дисциплинированные банковские заемщики. К такому выводу пришли аналитики в исследовании РИА Рейтинг, подготовленном на основе данных Центробанка РФ и Росстата.

— Волна накатила стремительно — На Алтае двое мужчин погибли в паводковых водах — В Алтайском крае неделю бушует половодье: затоплены 69 сел, свыше 1,2 тысячи жилых домов, смыты мосты и дороги. Из-за масштабного разгула стихии на всей территории региона введен режим ЧС. Не обошлось без жертв — двое мужчин погибли в паводковых водах.

— Решето над головой — Отремонтированные два года назад дома начали рассыпаться — В Орле активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг многоквартирных домов, капитально отремонтированных в 2016 и 2017 годах. Выяснилось, что в них протекает новая кровля, а штукатурка осыпалась со стен и фундаментов.

— Опасный первый этаж — Без особых хитростей вор обокрал 11 квартир — Ловко, но без особых хитростей обчистил свыше десятка квартир в Одинцовском районе 39-летний житель Подмосковья. Кстати, он не так давно уже отсидел за подобные художества.

— Электроник в штате — В донском зоопарке появится робот-кассир — В ростовском зоопарке появится робот-кассир Waybot. Умная машина разработана выпускниками и студентами Донского государственного технического университета. К своим обязанностям необычный сотрудник приступит с лета.

— Накликала штраф — Маму школьника наказали за оскорбление в Интернете — В городе Отрадном Самарской области мировой суд оштрафовал местную жительницу за публичное оскорбление в приложении для обмена сообщениями Viber.

— Портфель удачи — Жители Вологодчины оценили работу чиновников по пятибалльной шкале — Власти Вологодской области подвели итоги масштабного проекта «Ваша оценка». В общей сложности жители выставили чиновникам и ведомствам 412 тысяч отметок. По итогам акции сделали перестановки в региональном правительстве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Россияне стали меньше ценить порядочность — Доля женщин, которые считают это качество важным в представителях противоположного пола, снизилась на 20 процентных пунктов — Большинство российских женщин считают, что «настоящий мужчина» должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины же ценят в представительницах противоположного пола прежде всего хозяйственность. Таковы результаты всероссийского опроса «Левада-центра».

— В Подмосковье запустят «интернет вещей» — Новая технология позволит сократить издержки обслуживающих организаций и потребителей — Подмосковье станет пилотной площадкой, где будет создана цифровая платформа «интернета вещей», рассказали «Известиям» в компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Договор о сотрудничестве в создании такой технологии компания подписала с Мособлгазом. Платформа будет единой для сфер ЖКХ, безопасности и транспорта.

— Пожарные части получат беспилотники — В ближайшие три года МЧС закупит 600 таких аппаратов — Беспилотники появятся во всех подразделениях пожарной охраны в России. МЧС закупит 600 аппаратов в течение трех лет, рассказал «Известиям» первый замглавы ведомства Владимир Степанов. По словам экспертов, коптеры, которые применяют спасатели, помогают оценить масштабы возгорания и найти его очаг. Есть отечественные разработки, позволяющие тушить лесные пожары, но их стоимость в десятки раз выше.

— Зона поражения — Из-за сильного паводка в Алтайском крае и Хакасии введен режим ЧС.

— Оружейный экспорт: границы роста — Для повышения продаж России придется изменить подходы к военно-техническому сотрудничеству — Американский журнал National Interest сообщил о претензиях Индии к российским истребителям МиГ-29 и Су-30МКИ. Очередная информационная кампания совпала с возобновлением попыток Нью-Дели выбрать перспективный истребитель, фактически возобновив тендер MMRCA. Новый виток соперничества за индийский рынок характеризуется высочайшей информационной активностью американцев и, очевидно, потребует изменений российского подхода к продвижению своего оружия за рубежом. Iz.ru изучил возможные меры противодействия.

— Выпуск инновационных товаров увеличился вдвое — Ученые изучили статистику использования научных разработок в России — За одиннадцать лет российская промышленность вдвое увеличила объем выпуска инновационных товаров. Об этом свидетельствуют данные Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Также выросли затраты на технологические, маркетинговые и прочие усовершенствования, в том числе за счет бюджета.

— Социальное самочувствие вернулось к хорошему — По данным ВЦИОМа, граждане страны довольны политической и экономической ситуацией в стране — Политическую обстановку в стране положительно оценивают 77% россиян, выяснили социологи ВЦИОМа в преддверии прошедших президентских выборов. Экономическая ситуация в государстве устраивает 70% граждан, следует из опроса «Социальное самочувствие россиян: мониторинг», проведенного с 22 по 24 февраля. Эксперты полагают, что данные исследования напрямую связаны с поддержкой курса главы государства: по итогам выборов Владимир Путин получил рекордное число голосов избирателей.

— Минкультуры просит разрешить курить в Кремле — Ведомство предложило смягчить антитабачный закон для сотрудников музеев-заповедников — Минкультуры предложило позволить курение в музеях-заповедниках. Речь идет в том числе о «Московском Кремле», «Царском Селе», «Царицыно» и других объектах. Ведомство готово разрешить дымить на открытом воздухе или в изолированных специально отведенных для этого местах. Предложения уже направлены в Минздрав — там дали уклончивый ответ. Сейчас курение в заповедниках запрещено законом.

— Питером бить — Американское консульство в Санкт-Петербурге, вероятнее всего, будет закрыто — Ответом на решение властей США о закрытии российского генконсульства в Сиэтле должно стать закрытие американского диппредставительства в Санкт-Петербурге. Об этом «Извес­тиям» заявил высокопоставленный источник на Смоленской площади.

— Генералы — первым классом — Высшим офицерам оплатят полеты в салонах наивысшей комфортности — Российские генералы впервые получат возможность с комфортом летать в самолетах по стране и за рубеж за счет Минобороны. Речь идет не только о бизнес-классе, но и о редком и самом дорогостоящем — первом. Соответствующий приказ военного ведомства, как ожидается, будет подписан в ближайшее время.

— Инфляция 1.1 — Цены летом обещают рекордное снижение — Инфляция в июле упадет до рекордных 1,1% в годовом выражении, однако в августе немного увеличится — до 1,2%, говорится в макропрогнозе РЭУ имени Г. В. Плеханова (есть у «Известий»). Замедление роста цен к концу лета будет связано с потенциальным снижением ключевой ставки Центробанка, стабильными нефтяными котировками и прогнозируемым хорошим урожаем. Аналитики согласны с тем, что летом инфляция составит меньше 2%.

— Малошумные субмарины усилят Северный флот — Самые высокотехнологичные дизель-электрические подлодки будут полезны в Арктике и Средиземноморье — Минобороны определилось с местом базирования новейших малошумных подводных лодок (ПЛ). Ранее предполагалось, что дизель-электрические ПЛ проекта 677 отправятся на Черное море. Но военное ведомство пришло к выводу, что в этом регионе такие сложные и многофункциональные субмарины с большой дальностью хода не нужны. Поэтому они войдут в состав Северного флота (СФ).

— АСВ отзывает иски к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка — Агентство передумало судиться с клиентами, успевшими забрать деньги из рухнувших банков — Верховный суд России вернул на рассмотрение дело вкладчика, который успел снять деньги незадолго до краха банка «Унифин». С иском выступало Агентство по страхованию вкладов. По мнению его экспертов, Рашиту Сайфутдинову при выплате депозита было оказано предпочтение, и агентство требовало вернуть снятые вкладчиком деньги. Суды первых инстанций поддержали позицию АСВ, но сейчас их решение отменено.

— Украина без россиян — Граждане РФ стали в 10 раз реже посещать соседнюю страну с деловыми визитами — Граждане РФ потеряли интерес к поездкам на Украину после госпереворота, произошедшего в Киеве в 2014 году. Число россиян, посетивших соседнюю страну с деловыми визитами, в 2017-м сократилось более чем в 10 раз по сравнению с 2013 годом. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы безопасности РФ, с которыми ознакомились «Известия».

— Письма счастья без адреса — Почему в городах России не работает платная парковка — Платные парковки за пределами столицы убыточны. Из-за лакуны в законодательстве штрафовать нарушителей невозможно. И те бросают машины в центре, не опасаясь получить письма счастья. В причинах проблемы разбирался портал iz.ru.

— У продовольственной службы Минобороны появятся свои награды — Впервые в истории Советской и Российской армии тыловики получат собственные знаки отличия — Впервые в истории Советской и Российской армии у продовольственной службы появятся собственные награды — знаки «За заслуги» и «За отличие». Их будут вручать за успехи в планировании и организации продовольственного обеспечения Вооруженных сил России (ВС РФ). Решение об учреждении таких наград принято по итогам операции в Сирии. Руководство Минобороны особо отметило вклад тыловиков в организацию боевой операции ВС на заморских территориях.

— Су-57 вооружат «сверхзвуковой смертью» — Ракеты Х-31 пополнили арсенал новейшего российского истребителя — Российский истребитель пятого поколения Су-57 вооружили «сверхзвуковой смертью». Именно так военные летчики называют ракеты Х-31, практически неуязвимые для зенитного огня противника за счет высокой скорости и систем противодействия. По оценке экспертов, в результате новейший самолет получит возможность эффективно уничтожать вражеские корабли и средства противовоздушной обороны (ПВО).

— «Безопасность должна быть обеспечена» — Владимир Путин поручил рассмотреть все версии трагедии в Кемерово и оказать пострадавшим необходимую помощь — Президент России Владимир Путин поручил правительству проверить деятельность торговых и развлекательных центров, проанализировать действующее законодательство и при необходимости внести в него изменения. Такие заявления глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам с членами правительства. По словам российского лидера, решения о внесении изменений должны приниматься после консультаций с предпринимательским сообществом. Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину поручено рассмотреть все версии пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и провести расследование максимально прозрачно и объективно.

— Город скорби — В среду в Кемерово прошли первые похороны жертв трагедии. Город простился с 14 земляками, погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». А при штабе по ликвидации последствий пожара была создана инициативная группа, которая с помощью сотрудников полиции собирает у населения сведения о пропавших без вести. Таким образом кемеровчане хотят установить точное количество жертв и прекратить спекуляции на эту тему. С помощью волонтеров из списка пропавших уже вычеркнули восемь человек — они найдены живыми. Также установлено, что среди погибших или пропавших без вести детей из детдомов нет.

— Бренди в ГОСТе — В России появится ГОСТ на бренди — в ноябре 2018 года его намерен утвердить Росстандарт, об этом «Известиям» сообщили в службе. Свод правил ограничит крепость напитка — не менее 37,5% — и определит сроки его выдержки в дубовых бочках — минимум шесть месяцев. Некоторым компаниям станет выгоднее производить именно бренди, поскольку требования к его изготовлению не такие жесткие, как к выпуску коньяка. Это в итоге может привести к снижению доли фальсификата на рынке крепкой винодельческой продукции.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — «Астерос» выходит из игры — Компания «Астерос», входящая в число крупнейших ИT-компаний России, подала иск о собственном банкротстве. Причина — финансовые проблемы этого подрядчика таких госпроектов, как Олимпиада в Сочи, ЧМ-2018 и «Электронная путевка».

— «Росатом» не дождался турецких денег — Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев допустил перенос сделки по продаже инвесторам 49% в проекте АЭС «Аккую» в Турции на 2019 год. В настоящее время госкорпорация продолжает самостоятельно его финансировать.

— Капитальный нажим — Британия начала задействовать финансовые рычаги давления на Москву на фоне «дела Скрипаля». МВД проверит выданные россиянам визы инвестора, а в парламенте обсудили борьбу с потоком «криминальных денег» из России.

— Следствие назвало подозреваемых — Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Все они отрицают свою вину. Опрошенные РБК эксперты уверены, что комплекс эксплуатировался с грубым нарушением норм пожарной безопасности.

— Переменная безопасности — МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы — министр Михаил Абызов назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после трагедии в Кемерово. За состоянием противопожарных систем предложено следить в онлайн-режиме.

— Тулеев усидел в пожарном порядке — Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» не планируется, рассказали близкие к Кремлю источники РБК. Глава Кузбасса покинет свой пост, но позже.