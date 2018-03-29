«Чтобы было на уровне автоматизма»: Ройзман призвал лучше готовить детей к экстремальным ситуациям

Евгений Ройзман выступил за то, чтобы сделать более прикладными уроки ОБЖ в школах и научить детей конкретным действиям в экстремальных ситуациях. На своем канале в Youtube мэр Екатеринбурга сообщил, что об этом его попросили горожане, которые в минувший вторник провели акцию в центре города, на которой почтили память жертв пожара в Кемерово

— Для всех это горький и страшный урок, — сказал Ройзман. — Когда люди собирались у «Каменного цветка», мне родители говорили, что нужно обязательно ОБЖ. Обязательно поведение в конкретных экстремальных ситуациях! Просто забивать детям в голову, чтобы это было у них на уровне автоматизма.

Мэр заявил, что в дальнейшем обсудит этот вопрос с чиновниками департамента образования. Он также рассказал, что после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» решил проверить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в его музее иконы.

— Я обзвонил всех знакомых, кто как-то связан с торговыми центрами. Все сейчас проводят ревизию, — рассказал мэр, — У меня музей Невьянской иконы, это маленький музей. Везде все проверим, чтобы везде свободно было [эвакуационные выходы — прим. ред.] Это очень важно.