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«Чтобы было на уровне автоматизма»: Ройзман призвал лучше готовить детей к экстремальным ситуациям
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Чтобы было на уровне автоматизма»: Ройзман призвал лучше готовить детей к экстремальным ситуациям 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Евгений Ройзман выступил за то, чтобы сделать более прикладными уроки ОБЖ в школах и научить детей конкретным действиям в экстремальных ситуациях. На своем канале в Youtube мэр Екатеринбурга сообщил, что об этом его попросили горожане, которые в минувший вторник провели акцию в центре города, на которой почтили память жертв пожара в Кемерово.
— Для всех это горький и страшный урок, — сказал Ройзман. — Когда люди собирались у «Каменного цветка», мне родители говорили, что нужно обязательно ОБЖ. Обязательно поведение в конкретных экстремальных ситуациях! Просто забивать детям в голову, чтобы это было у них на уровне автоматизма.
Мэр заявил, что в дальнейшем обсудит этот вопрос с чиновниками департамента образования. Он также рассказал, что после трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» решил проверить, как обстоят дела с пожарной безопасностью в его музее иконы.
— Я обзвонил всех знакомых, кто как-то связан с торговыми центрами. Все сейчас проводят ревизию, — рассказал мэр, — У меня музей Невьянской иконы, это маленький музей. Везде все проверим, чтобы везде свободно было [эвакуационные выходы — прим. ред.] Это очень важно.
Ранее газета «Известия» писала, что на формальный подход в преподавании ОБЖ обратила внимание детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что ОБЖ должно иметь более практическую направленность. По словам Кузнецовой, современный формат преподавания этого предмета требует поправок.
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