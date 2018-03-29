Ещё
В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию с украинским пранкером Никитой Кувиковым (Евгением Вольновым). По его словам, пранкеры, распространяющие ложную информацию о трагедии в Кемерове, должны быть наказаны максимально строго.
«Рамзан Ахматович чётко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого», — цитирует «Говорит Москва» Умарова.
Он также считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет готов оказать помощь в поиске пранкера, если перед ним поставят такую задачу.
«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он также был объявлен в международный розыск.
RT на русском: последние новости
Глава МИД Великобритании сравнил дело Скрипаля с романом «Преступление и наказание» Два чиновника администрации Кемеровской области уволены после пожара в «Зимней вишне» В Госдуме оценили идею ввести ответственность за распространение фейков в соцсетях
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В последний раз13
Для россиян предложили ввести новый вид наказания68
Британию встревожила российская «Мертвая рука»155
«С чего это я должен их жалеть?»581
Чиновников наказали за банкет в день траура77
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение