В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове 

Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию с украинским пранкером Никитой Кувиковым (Евгением Вольновым). По его словам, пранкеры, распространяющие ложную информацию о трагедии в Кемерове, должны быть наказаны максимально строго.
«Рамзан Ахматович чётко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого», — цитирует «Говорит Москва» Умарова.
Он также считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет готов оказать помощь в поиске пранкера, если перед ним поставят такую задачу.
«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он также был объявлен в международный розыск.