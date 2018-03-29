В Чечне прокомментировали ситуацию с украинским пранкером, который завысил число погибших в Кемерове

Министр Чечни по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию с украинским пранкером Никитой Кувиковым ( Евгением Вольновым ). По его словам, пранкеры, распространяющие ложную информацию о трагедии в Кемерове , должны быть наказаны максимально строго.

«Рамзан Ахматович чётко у себя написал, что наказание должно быть строгим. Мне кажется, нельзя спорить о том, каким должно быть наказание мерзавцу, который взболомутил народ и боломутит до сих пор. Потому что у этого человека нет ничего святого», — цитирует «Говорит Москва » Умарова.

Он также считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров будет готов оказать помощь в поиске пранкера, если перед ним поставят такую задачу.

«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович её выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского пранкера Никиты Кувикова (Евгения Вольнова), который распространял ложную информацию о «сотнях жертв» пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Он также был объявлен в международный розыск.