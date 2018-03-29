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Кадыров готов найти украинского пранкера, заявили в Чечне
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кадыров готов найти украинского пранкера, заявили в Чечне 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера Евегния Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), распространившего информацию о 300 погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, сообщает РИА Новости.
"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Все в рамках закона. Зачем Рамзану Кадырову что-то планировать, когда в Российской Федерации есть масса соответствующих компетентных органов, которые должны заниматься привлечением к суду, поимкой и так далее, — заявил Умаров.
По его словам, если будет поставлена такая задача на государственном уровне, «Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны».
"У этого человека нет ничего святого. Все наше законодательство должно конкретно обратить внимание на пранкеров, которые делают эти вбросы. Потому что последствия самые плачевные. Этими людьми конкретно нужно заниматься. И с законодательной точки зрения и со всех других точек зрения", — сказал министр.
Он отметил, что такие меры направлены на то, «чтобы никто не мог безнаказанно разыгрывать людей, когда речь идет о горе, когда речь идет о возможном социальном взрыве». «Это антигосударственная деятельность, а не просто шутовская выходка», — добавил чиновник.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Никиту Кувикова, распространявшего в Сети ложные сведения о числе погибших при пожаре в кемеровском торговом центре.
В отношении пранкера завели уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды. Как установило следствие, в день ЧП он опубликовал аудиозапись своих звонков в морги города. Он представлялся сотрудником МЧС и спрашивал, готовы ли там принять сотни тел.
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