В Сиане открылся 9-й Фестиваль цветов персика Ван Мана 

Сиань, 28 марта /Синьхуа/ — 9-й Фестиваль цветов персика Ван Мана открылся сегодня в уличном комитете Ванман района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 28 марта /Синьхуа/ — 9-й Фестиваль цветов персика Ван Мана открылся сегодня в уличном комитете Ванман района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй Сиань, 28 марта /Синьхуа/ — 9-й Фестиваль цветов персика Ван Мана открылся сегодня в уличном комитете Ванман района Чанъань городского округа Сиань провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/. Фотографии Синьхуа/Шао Жуй