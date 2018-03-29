В Сиане открылся 9-й Фестиваль цветов персика Ван Мана 

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В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции

Под председательством Ван Чэня в Пекине состоялись переговоры между ВСНП и делегацией конгрессменов США