Американский политолог не увидел причастности РФ к делу Скрипаля 

Политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что Великобритания так и не предоставила подтверждений причастности России к делу Скрипаля.
По мнению эксперта, в деле Скрипаля «общественности не были представлены проверенные факты», передает ТАСС. «Работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели», — подчеркнул Коэн.
Профессор отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах якобы работал в СССР над производством данного отравляющего вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой «опубликовал формулу» указанного вещества. Это означает, что произвести его мог кто угодно.