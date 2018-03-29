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Американский политолог не увидел причастности РФ к делу Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Американский политолог не увидел причастности РФ к делу Скрипаля 

Российская Газета 36 минут назад
Политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что Великобритания так и не предоставила подтверждений причастности России к делу Скрипаля.
По мнению эксперта, в деле Скрипаля «общественности не были представлены проверенные факты», передает ТАСС. «Работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели», — подчеркнул Коэн.
Профессор отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах якобы работал в СССР над производством данного отравляющего вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой «опубликовал формулу» указанного вещества. Это означает, что произвести его мог кто угодно.
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