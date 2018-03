Трампа потроллил коктейльной картой его бывший отель

Названия напитков в коктейльной карте отеля в Панаме , ранее принадлежавшего компании Дональда Трампа , говорят о желании владельцев заведения поддеть президента Соединенных Штатов , сообщила газета The New York Post.

Коктейль из бурбона и колы с кусочком лимона получил название «Сторми Джек Дэниэлс»,

по-видимому, в честь знаменитой порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стэфани Клиффорд), недавно заявившей о тайной интимной связи с Дональдом Трампом,

из-за которой она подверглась угрозам и преследованию, утверждает издание.

After prying Trump name off Panama City building once known as Trump International Hotel & Tower, owners replace the bar’s old Trump-themed

cocktails with new super-sarcastic

Trump-themed

cocktails, including the STORMY JACK DANIELS, the FIRE AND FURY and the LITTLE ROCKET MAN pic.twitter.com/lKuykG4d5v

— Kirk Semple (@KirkSemple) 22 марта 2018 г.

Еще пара напитков — «Огонь и ярость» и «

Маленький-человек

