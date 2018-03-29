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Трампа потроллил коктейльной картой его бывший отель
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Трампа потроллил коктейльной картой его бывший отель 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Названия напитков в коктейльной карте отеля в Панаме, ранее принадлежавшего компании Дональда Трампа, говорят о желании владельцев заведения поддеть президента Соединенных Штатов, сообщила газета The New York Post.
Коктейль из бурбона и колы с кусочком лимона получил название «Сторми Джек Дэниэлс»,
по-видимому, в честь знаменитой порноактрисы Сторми Дэниэлс (Стэфани Клиффорд), недавно заявившей о тайной интимной связи с Дональдом Трампом,
из-за  которой она подверглась угрозам и преследованию, утверждает издание.
After prying Trump name off Panama City building once known as Trump International Hotel & Tower, owners replace the bar’s old  Trump-themed
cocktails with new  super-sarcastic
Trump-themed
cocktails, including the STORMY JACK DANIELS, the FIRE AND FURY and the LITTLE ROCKET MAN pic.twitter.com/lKuykG4d5v
— Kirk Semple (@KirkSemple) 22 марта 2018 г.
Еще пара напитков — «Огонь и ярость» и «
Маленький-человек
ракета» своими названиями напоминают о выпадах президента США в адрес лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет «Газета.ru».
Неожиданный удар по президентству Дональда Трампа пришел со стороны индустрии порно — актриса Сторми Дэниелс ранее объявила о своей сексуальной связи с главой Белого дома, которую тот замалчивал много лет и за огромные деньги. Скандал набирает обороты — люди Трампа якобы покупали молчание Дэниелс не только деньгами, но и «добрым словом», то есть угрозами физической расправы.
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