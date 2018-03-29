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Дмитрий Васильев: Новому главе СБР необходимо будет подумать над окружением
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Дмитрий Васильев: Новому главе СБР необходимо будет подумать над окружением 

Советский спорт 1 час назад
«Мне сложно сказать, кто бы мог стать таким человеком. Но, кого бы ни избрали, новый президент СБР должен прежде всего объединить вокруг себя наиболее здравомыслящих людей, которые руководствуются не эмоциями и желанием заявить о себе, а конструктивом. То есть способны предложить какой-то выход из положения. Такие люди должны окружать нового президента.
В принципе, президент сам по себе сделать ничего не может, кем бы он ни был, пусть даже папой римским. Необходимо консолидированное общее мнение, четкая позиция и план действий. Вот что важно. А один человек никогда ничего не сделает, это невозможно. Поэтому новому главе союза необходимо будет подумать над окружением», — приводит слова Васильева «RT на русском».
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