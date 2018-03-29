В провинции Шаньдун детей приучают к искусству через обучение лепке

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 марта / Синьхуа / — В начальной школе на улице Хуачуаньлу в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня прошла серия мастер-классов по лепке из глины, которые помогли детям развить эстетический вкус и творческие способности. Фотографии Синьхуа / Ван Хайбинь

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 марта /Синьхуа/ — В начальной школе на улице Хуачуаньлу в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня прошла серия мастер-классов по лепке из глины, которые помогли детям развить эстетический вкус и творческие способности. Фотографии Синьхуа / Ван Хайбинь

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 марта /Синьхуа/ — В начальной школе на улице Хуачуаньлу в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня прошла серия мастер-классов по лепке из глины, которые помогли детям развить эстетический вкус и творческие способности. Фотографии Синьхуа / Ван Хайбинь

Циндао /пров. Шаньдун/, 28 марта /Синьхуа/ — В начальной школе на улице Хуачуаньлу в Циндао /провинция Шаньдун, Восточный Китай/ сегодня прошла серия мастер-классов по лепке из глины, которые помогли детям развить эстетический вкус и творческие способности. Фотографии Синьхуа / Ван Хайбинь