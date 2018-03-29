Ещё
Гостеприимство народности мяо в Жуншуй-Мяоском автономном уезде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гостеприимство народности мяо в Жуншуй-Мяоском автономном уезде 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
Жуншуй /Гуанчи-Чжуанский АР/, 28 марта /Синьхуа/ — Ключевой уезд в работе по помощи бедным — Жуншуй-Мяоский автономный уезд /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ — находится в горах Дамяошань. Транспортное сообщение здесь плохо развито, экономическое развитие идет медленно. В последние годы, благодаря проведению политики по борьбе с бедностью, условия жизни и бытовые условия местных жителей непрерывно улучшаются.
Дома местных жителей становятся все просторнее, радостных событий все больше и больше, приезжают гости, и гостеприимные члены семей народности мяо выставляют множество табуретов для приема гостей. Во многих семьях мяо всего несколько человек, однако табуретов в доме несколько десятков, иногда количество даже доходит до двух сотен.
ИА Синьхуа: последние новости
В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции Под председательством Ван Чэня в Пекине состоялись переговоры между ВСНП и делегацией конгрессменов США Во Внутренней Монголии начался судебный процесс по делу бывшего секретаря комитета КПК города Баяннур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева436
Врач объяснил слова о 300 жертвах пожара в ТЦ130
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине616
В РФ изменят налоги для самозанятых граждан11
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово345
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение