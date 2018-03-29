Алиев рассказал о значимости железной дороги Астара — Решт

Алиев выступал с совместным с иранским коллегой Хасаном Роухани заявлением для печати в Баку.

Президент Ирана Хасан Роухани прибыл в среду с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. По итогам встречи на высшем уровне они подписали ряд межправительственных соглашений.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России . На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 миллионов тонн грузов в год, в дальнейшем — более 10 миллионов тонн.

"Сегодня был подписан ряд документов, среди которых хочу особо отметить два документа. Это документы, связанные с нашей совместной работой в Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Эти документы имеют историческое значение. Потому что в результате реализации этих документов наше сотрудничество в Каспийском море, а также в области транспорта поднимется на еще более высокий уровень и в то же время, это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество", — приводит слова президента Азербайджана его пресс-служба.

Глава государства выразил уверенность, что отсутствующая часть транспортного коридора «Север-Юг» — железная дорога Астара-Решт будет построена вскоре.

"Транспортный коридор «Север-Юг» уже реализуется в результате наших совместных усилий и соседних стран. Параллельно с этим, мы уже начали активно работать по созданию транспортного коридора «Юг-Запад» и в будущем транспортные коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад» соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение о строительстве железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение и считаю, что в последующие годы каждый увидит это", — сказал он.

Президент Ирана также подчеркнул важность транспортного коридора «Север-Юг».

"Решение, принятое сегодня о совместном запуске железной дороги Решт-Астара, показывает взаимопонимание двух стран, значимость этого коридора", — сказал Роухани.

Далее, президент Ирана рассказал о возможностях сотрудничества в Каспийском море. Он отметил, что стороны должны «максимально использовать возможности Каспийского моря путем сотрудничества в областях науки, экономики, торговли, судоходства, рыболовства и туризма».

По его словам, стороны также договорились о совместном использовании ресурсов Каспия.