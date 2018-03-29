Вена предложила стать посредником между Москвой и Лондоном

Вена готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией Россией в связи с так называемым делом Сергея Скрипаля , заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Министр напомнила, что Австрия «в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом». «Для нас важно проводить такую дипломатию, которая позволяет оставаться в диалоге», — подчеркнула глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Кнайсль заявила, что Австрия является «контактным лицом для всех участников», однако отметила, что «посредник никогда не навязывает свои слуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», передает ТАСС

«Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому», — сказала Кнайсль в эфире телеканала ORF-2.

Также она подчеркнула, что Австрия полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России и не передумает отказываться от высылки российских дипломатов, «потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога».

В то же время глава австрийского МИД отметила, что «если все будет указывать на то, что данный случай относится к России, или она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий».

Помимо этого глава МИД Австрии обратила внимание, что ограничение дипломатического присутствия России в Вене сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным.

«В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран-участниц [этой организации]. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом», — констатировала министр.