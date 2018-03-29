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Названа дата переговоров «Роскосмоса» и НАСА по окололунному модулю
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названа дата переговоров «Роскосмоса» и НАСА по окололунному модулю 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Роскосмос" и НАСА обсудят в апреле требования к шлюзовому модулю, который построит Россия для совместной международной окололунной орбитальной станции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической области.
"С 9 апреля в Хьюстоне будет проходить двухсторонняя рабочая встреча, на которой планируется представить отчет о проделанной Россией работе по тематике окололунной станции, согласовать вопросы интеграции российской шлюзовой камеры с американской сверхтяжелой ракетой SLS и кораблем Orion", — сказал источник.
В 2017 году сообщалось, что Россия и США договорились о совместном строительстве окололунной станции.
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