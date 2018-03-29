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Голливудский актер Мэттью Макконахи приобщает своих детей к спорту
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Голливудский актер Мэттью Макконахи приобщает своих детей к спорту 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Звезда романтических мелодрам и голливудских комедий красавчик Мэттью Макконахи славится своей искренней любовью к спорту, причем для актера неважно даже, к какому именно. И вот настал тот день, когда мужчина решил, что пора бы приобщать к своему хобби и троих наследников.
На днях папарацци посчастливилось встретить клан Макконахи в полном составе, красавчик Мэттью вместе с супругой Камилой отправился в штат Техас на чемпионат по гольфу, проходящий в Остине, куда они не забыли взять и троих своих детей.
Давно известно, что оскароносный Мэттью настоящий ценитель всевозможных спортивных состязаний. Мужчину часто можно встретить на баскетболе, бейсболе или же на футбольном поле. И вот, видимо, настал тот день, когда 48-летний отец троих детей решил, что пора бы приобщать к своему хобби и подрастающих наследников, выбрав для этих целей как раз начавшийся в Техасе чемпионат по гольфу.
Поклонники актера пришли в настоящий восторг от того, что им удалось увидеть семейство своего кумира в полном составе, ведь такой шанс выпадает не так уж часто. «Какие они милые! Сыновья на папу похожи» «Дочка просто мамина копия! Такая взрослая уже» «Как приятно на такие снимки смотреть. Все счастливые и красивые» «Мальчики на Мэттью похожи» Напомним, что 48-летний Мэттью Макконахи и 36-летняя Камила Алвес женаты уже пять лет. Пара воспитывает троих детей — 9-летнего Леви, 8-летнюю Виду и 5-летнего Ливингстона.
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