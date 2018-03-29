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Рассекречен личный архив маршала Советского Союза Родиона Малиновского
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Рассекречен личный архив маршала Советского Союза Родиона Малиновского 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В личном архиве семьи Малиновских сохранилось множество уникальных артефактов. Например, документы об освобождении Украины, а также оригинал приказа о капитуляции командующему Квантунской армии, написанный от руки на обычном тетрадном листочке с указанием мест, где японским военнослужащим предписывалось сложить оружие. Донесение майора Александра Притулы о пленении императора Маньчжоу-го — Пу И.
Особый интерес для искусствоведов и историков представляет — рукопись, написанная в 20-е годы о восстании в лагере Ла-Куртин. Пулеметчик 1-й бригады русского экспедиционного корпуса во Франции Родион Малиновский стал свидетелем тех трагических событий. После подавления восстания русские части были расформированы, и Родион Малиновский записался в Иностранный легион. За героизм при прорыве германской линии Гинденбурга в сентябре 1918 года французы отметили Малиновского Военным крестом с серебряной звездой, а генерал Дмитрий Щербачев представил его к награждению Георгиевским крестом III степени.
Возвратившись на родину Родион Малиновский навсегда связал свою судьбу с Красной армией и стал министром обороны СССР. Кстати, в этой должности он посетил в годы «холодной войны» небольшую деревню под Парижем и сфотографировался с француженкой, которая в годы Первой мировой работала в таверне, где бывали солдаты Русского экспедиционного корпуса.
"В 1946 году отцу написали из журнала «Огонек», попросив рассказать о его самом памятном и счастливом дне Великой Отечественной, Черновик его ответа я считаю одним из самых ценных документов всего архива. Он ответил следующее: «Мне очень бы хотелось назвать таким днем 9 мая 1945-го. Или 10 апреля 1944-го, когда была освобождена моя родная Одесса. Но самым памятным днем всей войны для меня был тот горький день, когда мы оставили Ростов. Я думал об этом городе каждый час, каждую минуту. И с уверенностью могу сказать, что первым по-настоящему счастливым днем войны для меня стало 14 февраля 1943-го, когда мы отбили Ростов у врага», — заявила РИА Новости Наталья Малиновская.
Председатель РИО Сергей Нарышкин отметил, что Родион Малиновский — человек удивительной судьбы, и поэтому его архив — это большое достояние всей страны. Копии переданных документальных материалов уже доступны на официальном сайте Российского исторического общества.
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