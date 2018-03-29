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Обнародован личный архив маршала Малиновского
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Обнародован личный архив маршала Малиновского 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Уникальный архив с множеством документов-оригиналов передала Российскому историческому обществу дочь маршала Наталья Малиновская.
В Доме Российского исторического общества прошла важная для российской военной истории презентация. Были показаны документы, архивы и личные вещи легендарного советского маршала Родиона Малиновского, дважды героя СССР.
Вещи из личного архива прославленного советского военачальника показала его дочь Наталья. Документы, с которым может ознакомиться публика, охватывают значительный период событий — от Первой мировой войны до победного окончания Второй мировой.
Наталья Малиновская отмечает, что в архиве сохранилось множество уникальных документов-оригиналов. Например, документы об освобождении Украины, оригинал приказа сдаваться к военачальнику Квантунской армии и многое другое.
Все материалы из уникального архива маршала Малиновского в скором времени будут размещены на сайте Российского исторического общества.
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