Обнародован личный архив маршала Малиновского

Уникальный архив с множеством документов-оригиналов передала Российскому историческому обществу дочь маршала Наталья Малиновская

В Доме Российского исторического общества прошла важная для российской военной истории презентация. Были показаны документы, архивы и личные вещи легендарного советского маршала Родиона Малиновского , дважды героя СССР.

Вещи из личного архива прославленного советского военачальника показала его дочь Наталья. Документы, с которым может ознакомиться публика, охватывают значительный период событий — от Первой мировой войны до победного окончания Второй мировой.

Наталья Малиновская отмечает, что в архиве сохранилось множество уникальных документов-оригиналов. Например, документы об освобождении Украины , оригинал приказа сдаваться к военачальнику Квантунской армии и многое другое.

Все материалы из уникального архива маршала Малиновского в скором времени будут размещены на сайте Российского исторического общества.