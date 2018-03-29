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Останки погибших в кемеровском ТЦ перевезут для экспертизы в Москву
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Останки погибших в кемеровском ТЦ перевезут для экспертизы в Москву 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Останки жертв трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня» перевезут в Москву дял экспертизы.
Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову, которая заявила об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина. Останки отправят в столицу в четверг, 29 марта. Сейчас опознаны 27 тел погибших, тела троих доставлены в Томск, еще одного — в Красноярск. Для идентификации остальных необходима генетическая экспертиза.
«Остальные тела не могут быть опознаны визуально, предстоит очень серьезная молекулярно-генетическая экспертиза. Ее будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. На завтра запланирована транспортировка в Москву», — сообщила министр здравоохранения.
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