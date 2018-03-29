Зачем компании заниматься социальной ответственностью?

Этот вопрос рано или поздно встает перед любым средним и крупным бизнесом, будь-то крупный ритейл-игрок или небольшая компания по производству кладочной сетки. При этом вопрос всегда встает очень остро, потому что социальная ответственность — это не просто дань моде, но и трудозатраты сотрудников компании и, конечно, существенные денежные вложения. Мне бы хотелось сегодня порассуждать на эту тему и сделать акцент на внутренних ресурсах компании, которые могут активизироваться нами самостоятельно.

Это модно

Google, Walt Disney, Крупные мировые корпорации, такие как Microsoft Apple и другие, реализуют множество социальных проектов, которые направлены на помощь детям, малообеспеченным слоям населения, на финансирование культурных и медицинских проектов в разных странах мира, улучшение экологической обстановки. Новости об этом часто появляются в СМИ. Это модная повестка дня, что, на мой взгляд, очень здорово, особенно для России

Социальные новости компании положительно влияют на ее общественное восприятие, повышая статусность. Почти 73% потребителей во всем мире, по данным Global CSR RepTrak 100, рекомендуют компании, которые воспринимаются по их реализации КСО программ. Таким образом, компании обретают мощный инструмент взаимодействия с контактными аудиториями, а также обеспечивают жизнеспособность бизнеса в долгосрочной перспективе.

КСО и благотворительность

Однако многие полагают, что КСО и благотворительность — это идентичные понятия. Но это далеко не так. Недопонимание происходит из-за того, что зачастую компании не доносят до нас ключевые сообщения. И мы не уверены, что компании отличаются этическим поведением и хорошо относятся к своим сотрудникам. Возникает другой вопрос: а почему бы не доносить главные принципы КСО в компании через своих же сотрудников? И как это делать? Выделить деньги на благотворительность не сложно, придумать и реализовать благотворительный проект с нуля — вот не только социальная, но и внутриколлективная ответственность.

Зарождение КСО в коллективе

В компании, где я работаю, вклад в социальное и экологическое благополучие общества реализуется силами сотрудников.

У нас есть так называемая Green Team, которая объединят всех неравнодушных к социальным проектам коллег. Для многих добрые дела, которые реализует команда, являются одним из главных мотивирующих факторов работы в компании. Несмотря на основные обязанности, которые коллеги выполняют в рамках своей профессиональной деятельности, они собираются и «штурмят» о социальных инициативах, которыми могут помочь нуждающимся людям или природе.

Моя коллега, дизайнер Алиса Ермолаева, говорит так: «Очень сложно продвигать какие-либо социальные инициативы в одиночку. Поэтому я считаю, мне очень повезло попасть в окружение людей, которые имеют схожие интересы, потребность помогать другим и делать наш мир лучше. С каждым годом появляется все больше идей и проектов, которые воплощаются в жизнь. Некоторые становятся уже доброй традицией, например, посещение детского дома или посадка деревьев в парке. Я рада, что все больше наших коллег присоединяются к команде, и что руководство компании нас поддерживает. Green Team объединяет сотрудников разных областей и уровней, мы все здесь равны. Поэтому в команде царит очень дружественная атмосфера взаимопомощи и открытости к новым идеям и мыслям».

Наша «Зеленая команда» появилась еще в 2015 году. С тех пор было реализовано более 100 проектов. Среди них благотворительная продажа выпечки для приюта животных. Совместными усилиями нам удалось собрать 14 450 рублей. Все вырученные средства отправлены в фонд помощи бездомным животным. Мы занимались посадкой деревьев, сбором пластика для вторичной переработки, батареек, созданием ящиков для сбора одежды малообеспеченным людям. Коллеги информируют нас о мероприятиях, запланированных в городе. Например, сейчас в Казани работает школа раздельного сбора отходов, куда каждый желающий может сходить поучиться.

Внутри компании, команда приобщает всех сотрудников к таким акциям, как «День без автомобиля», «Неделя Земли», «Международный день лесов», «Всемирный день водных ресурсов» и другим. Это позволяет нам внести общекомандный вклад в мировые экологические проекты. При этом наша компания, работая в том числе и с зарубежными клиентами, строго придерживается международного стандарта ISO 26000.

В конце прошлого года наши сотрудники ездили в Центр крови Республики Татарстан , чтобы пополнить республиканский банк крови. В доноры записалось сразу 60 человек, так что пришлось делиться на 2 группы, так как центр просто не смог принять сразу всех желающих. Под Новый год мы традиционно покупаем подарки детям. В этом году это были ребята из школы-интерната №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эта школа — единственное учреждение такого профиля в Республике Татарстан. В рамках визита сотрудники вручили детям альбомы и карандаши, а также бумагу для рисования, чтобы ребята смогли написать письма Деду Морозу. Затем наши сотрудники надев шубу, шапку и приклеив седую бороду исполнили заветные желания детей.

Результатом таких активностей становится укрепление командного духа, мотивации. Увеличивается вовлеченность персонала, растет уровень лояльности к компании, что, в свою очередь, укрепляет фундамент для развития бизнеса.

А для меня, как для пиарщика, всегда есть дополнительный информационный повод.

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