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Розмари ДиКарло назначили на пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам
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Розмари ДиКарло назначили на пост заместителя генсека ООН по политическим вопросам 

ТАСС 39 минут назад
ООН, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил американку Розмари ДиКарло на пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам. Об этом сообщила в среду пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении на пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло, гражданки США, занимавшей пост президента Национального комитета за американскую внешнюю политику, а также пост старшего научного сотрудника в Джексоновском институте по международным делам при Йельском университете, — указывается в сообщении. — Она сменит на этом посту Джеффри Фелтмана, срок полномочий которого истекает 31 марта 2018 года".
Розмари ДиКарло имеет 35-летний опыт работы на государственной службе и в научных учреждениях. Она занимала ранее пост заместителя постоянного представителя США при ООН, а также пост заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, в аппарате Совета национальной безопасности США курировала вопросы политики в отношении ООН, работала в посольствах США в России и Норвегии. Она окончила Университет Брауна, специализировалась на современной литературе и славянских языках, владеет французским и русским языками.
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