Власти КНР прокомментировали перспективу продажи на аукционе в Великобритании китайских памятников материальной культуры

Пекин, 28 марта / Синьхуа / — Государственное управление по охране культурного наследия КНР сегодня заявило о расследовании обстоятельств запланированного на 11 апреля аукциона The Canterbury Auction Galleries, где будут представлены бронзовый сосуд с навершением в виде тигра и другие предметы, которые, предположительно, были похищены из дворцово-паркового комплекса Юаньминъюань в Пекине.

По словам представителя Государственного управления по охране культурного наследия, «мы неизменно выступаем против и осуждаем куплю-продажу незаконно полученных памятников материальной культуры и надеемся, что соответствующие структуры будут уважать дух применимых международных конвенций, будут принимать во внимание чувства народа, которому изначально принадлежали соответствующие ценности, не будут осуществлять куплю-продажу незаконно полученных ценностей и не будут заниматься спекуляциями с подобными памятниками материальной культуры». —0—