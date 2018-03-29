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Власти КНР прокомментировали перспективу продажи на аукционе в Великобритании китайских памятников материальной культуры
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Власти КНР прокомментировали перспективу продажи на аукционе в Великобритании китайских памятников материальной культуры 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Пекин, 28 марта /Синьхуа/ — Государственное управление по охране культурного наследия КНР сегодня заявило о расследовании обстоятельств запланированного на 11 апреля аукциона The Canterbury Auction Galleries, где будут представлены бронзовый сосуд с навершением в виде тигра и другие предметы, которые, предположительно, были похищены из дворцово-паркового комплекса Юаньминъюань в Пекине.
По словам представителя Государственного управления по охране культурного наследия, «мы неизменно выступаем против и осуждаем куплю-продажу незаконно полученных памятников материальной культуры и надеемся, что соответствующие структуры будут уважать дух применимых международных конвенций, будут принимать во внимание чувства народа, которому изначально принадлежали соответствующие ценности, не будут осуществлять куплю-продажу незаконно полученных ценностей и не будут заниматься спекуляциями с подобными памятниками материальной культуры». —0—
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