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Лекция о жизни морских котиков пройдет в четверг в Московском зоопарке
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Лекция о жизни морских котиков пройдет в четверг в Московском зоопарке 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В открытом лектории Московского зоопарка в 19:30 в четверг состоится лекция «Северные морские котики Московского зоопарка», гости мероприятия узнают, как живут данные животные, как за ними ухаживают и обучают, сообщается на сайте зоосада.
Морские котики живут в Московском зоопарке много лет. Несмотря на то, что кормление и тренинги этих животных проходят в бассейнах, которые доступны для обзора посетителям, за одно посещение невозможно познакомится со всеми аспектами жизни этих уникальных ластоногих.
«На лекции ведущего зоолога отдела аквариум Московского зоопарка Веры Сочиной вы узнаете, сколько морских котиков живет в зоосаде, чем они отличаются друг от друга и как меняются их поведение и взаимоотношения друг с другом и с тренерами в течение года. Мы расскажем о том, как ухаживаем за ними, чем кормим, как обучаем и для чего это нужно», — говорится в сообщении.
Лекция предназначена для слушателей старше 16 лет. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://moscowzoo.timepad.ru/event/682796.
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