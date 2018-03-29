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Кнежевич: санкции против России противоречат интересам большинства черногорских граждан
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Кнежевич: санкции против России противоречат интересам большинства черногорских граждан 

Газета.Ru 59 минут назад
Лидер черногорской оппозиции Милан Кнежевич рассказал о том, будет ли оппозиция и дальше добиваться снятия антироссийских санкций и признания Крыма частью России, передает газета «Известия».
В Черногории 15 апреля состоятся президентские выборы, на которые парламентская оппозиция выдвинет единого кандидата Младена Боянича.
"Санкции, введенные против России, противоречат интересам большинства черногорских граждан. Они наносят нашей стране значительный экономический ущерб. Демократический фронт, который, мы надеемся, будет иметь доминирующее большинство в новом правительстве, отменит решение о санкциях против РФ и поддержит территориальную целостность не только России, но и Сербии (ДФ планирует отменить акт о признании независимости Косово со стороны Подгорицы от 2008 года)", — сказал он.
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