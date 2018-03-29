В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции

Кариба / Зимбабве /, 28 марта / Синьхуа / — Церемония завершения работ по проекту расширения гидроэнергетической станции Kariba South в Зимбабве, реализованного китайской компанией, состоялась сегодня в Зимбабве, обозначив полное завершение проекта и ввод в эксплуатацию крупнейшего в Зимбабве после обретения независимости гидроэнергетического проекта.

Этот проект позволит увеличить электроснабжение на 20-30 проц и в значительной степени решить проблему нехватки электроэнергии в стране.

Строительство было начато в 2013 году в ущелье Кариба на реке Замбези на границе Зимбабве и Замбии , и, по плану, на основе шести существовавших блоков должны быть установлены два гидрогенератора мощностью 150 мегаватт каждый, что позволит увеличить полную установленную мощность ГЭС с 750 мегаватт до 1050 мегаватт. Гидрогенераторы были введены в экспулатацию в декабре 2017 года и феврале 2018 года. В настоящее время они функционируют исправно и дают энергию.

На церемонии присутствовали президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие официальные лица.