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В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции
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В Зимбабве введен в экспуалатацию реализованный китайской компанией проект расширения гидроэнергетической станции 

ИА Синьхуа 1 час назад
Кариба /Зимбабве/, 28 марта /Синьхуа/ — Церемония завершения работ по проекту расширения гидроэнергетической станции Kariba South в Зимбабве, реализованного китайской компанией, состоялась сегодня в Зимбабве, обозначив полное завершение проекта и ввод в эксплуатацию крупнейшего в Зимбабве после обретения независимости гидроэнергетического проекта.
Этот проект позволит увеличить электроснабжение на 20-30 проц и в значительной степени решить проблему нехватки электроэнергии в стране.
Строительство было начато в 2013 году в ущелье Кариба на реке Замбези на границе Зимбабве и Замбии, и, по плану, на основе шести существовавших блоков должны быть установлены два гидрогенератора мощностью 150 мегаватт каждый, что позволит увеличить полную установленную мощность ГЭС с 750 мегаватт до 1050 мегаватт. Гидрогенераторы были введены в экспулатацию в декабре 2017 года и феврале 2018 года. В настоящее время они функционируют исправно и дают энергию.
На церемонии присутствовали президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и другие официальные лица.
Известно, что из суммы контракта в 355 млн ам. долларов 319 млн были выделены Экспортно-импортным банком Китая, также часть суммы была выделена зимбабвийской стороной. Этот проект не только позволил применить китайское оборудование, технологии и человеческие ресурсы за рубежом, но и предоставил более 3000 новых рабочих мест для жителей Зимбабве. —0—
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