Куда несется мир: в прекрасный рай, или кромешный ад

Общепринято мнение о нарастающей хаотизации современного мира. Вопреки ожиданиям, История не завершилась после падения «железного занавеса», разрушения советского блока и гибели реального социализма. Наоборот, она возвращается в неприглядном виде геополитического ревизионизма, агрессивного экстремизма и религиозного фундаментализма, поднимающего голову левого и правого популизма. Настоящее контролируется все хуже, а будущее выглядит все более непрогнозируемым и тревожным.

Несколько схематизируя, четыре фактора/тенденции вызывают хаотизацию (и одновременно ею питаются).

Сложившийся после Второй мировой войны миропорядок безвозвратно разрушился, однако новый, обеспечивающий равновесие и стабильность, на его место так и не пришел. Разворачивающаяся четвертая промышленная революция решительно меняет сложившуюся социальную структуру, массовое и индивидуальное сознание людей, их поведение и взаимодействие. Культурный и ценностный кризис: ценности Модерна размываются вследствие социокультурных процессов на самом Севере, а сфера их влияния сокращается под натиском архаизации и варварства. Массовая миграция на Север вызывает там нарастающее напряжение. Причем миграционные процессы, похоже, носят естественноисторический характер, будучи в этом смысле сродни Великому переселению народов. Эти четыре фактора/тенденции усиливают друг друга, создавая кумулятивный эффект. Кто виноват и что делать

Не будет преувеличением сказать, что лучшие умы человечества ломают голову над тем, как противостоять этим вызовам. Предлагаемые ответы хотя и масштабны, но чаще всего носят частный, а не интегральный характер. Проще говоря, пытаются найти решение одной из проблем, предполагая, что она потянет за собой решение других. Такова, например, некогда весьма популярная концепция «Устойчивого развития», от которой сейчас осталась лишь идея развития альтернативных источников энергии. Правда, реализуется она весьма успешно. В то же время договоренности об ограничении выброса парниковых газов, похоже, улетучились в трубу.

Вероятно, дело в том, что интегральный ответ на хаотизацию мира предполагает в качестве своей отправной точки гармонизацию человеческого сознания. Именно таков лейтмотив последнего (2017 год) доклада Римского клуба. Жестко критикуя фундаментальные тенденции современного мира и указывая на усиливающийся кризис, его авторы призывают к ценностной революции, к кардинальному изменению мировоззрения человека.

На мой взгляд, этот пафос столь же благороден, сколь и бесплоден. Человеческая история демонстрирует неизменность человеческой же природы. Люди в массе своей слишком эгоистичны для того, чтобы добровольно и осознанно кардинально измениться. Однако в силу этого же эгоизма и инстинкта самосохранения они способны договариваться о правилах игры с целью самозащиты и минимизации ущерба.

Наименьший общий знаменатель

В случае с хаотизацией мира это означает следующее: мы не сможем ни остановить ее, ни обратить вспять, ни, тем более, превратить хаос в гармонию. Однако мы можем попытаться взять хаос под контроль (как бы это парадоксально не прозвучало), то есть договориться между собой об общих правилах взаимодействия с хаосом с тем, дабы избежать наихудшего сценария. Эти правила нужны нам не для создания рая будущего гармоничного человечества, а чтобы избежать ада взаимного уничтожения. Говоря математическим языком, это наименьший общий знаменатель.

Не стоит сразу претендовать на выработку универсального модуса взаимодействия для всего человечества. (Да и вряд ли это вообще возможно.) Надо сперва добиться успеха там, где он наиболее вероятен и где накоплен наилучший опыт по выработке правил взаимодействия. Это Европа.

Например, проблему Крыма и Донбасса целесообразно рассматривать в фундаментальном общеевропейском контексте. Сами по себе эти проблемы — экстремальное проявление не только кризиса общеевропейской системы безопасности, но и кризиса принципа суверенитета и территориальной целостности. Фактическая ревизия этого принципа была начата распадом СССР и Югославии и территориальными конфликтами на их территории, продолжена событиями на Украине , референдумом в Каталонии, потенциальными территориальными коллизиями в Великобритании после Брексита. Крым и война на Юго-Востоке Украины лишь наиболее яркое и варварское по форме выражение кризиса принципа суверенитета и территориальной целостности на европейском континенте. Поэтому и решаться эта проблема должна глобально и комплексно. О чем и пойдет речь на Столыпинском форуме.

Наиболее адекватным форматом для ее решения и выработки правил игры могло бы стать новое издание Хельсинского акта 1975 г. Тот документ сыграл важную роль в стабилизации послевоенной Европы. Однако с тех пор Европа изменилась не только политически и геополитически, меняются — под влиянием новых реалий — фундаментальные представления о национальном суверенитете, правах и свободах личности (важность цифрового измерения), экономическом развитии и миграции.

Все эти масштабные изменения, а также новые вызовы и угрозы требуют общеевропейского обсуждения, осмысления и кодификации в новом основополагающем документе. Новый «Хельсинки» — как итоговый документ и процесс его подготовки — способен стать правилами взаимодействия на европейском континенте и послужить моделью для аналогичных правил в других регионах и других сферах.