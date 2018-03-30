Во Владивостоке выстроилась огромная очередь за льготными авиабилетами

Второй день во Владивостоке у дверей единственного в городе офиса "Аэрофлота" (Светланская улица, 143) продолжается ажиотаж. С раннего утра в очереди число желающих приобрести авиабилеты по субсидированным ценам превысило 250 человек.

Несмотря на возможность приобрести билеты в агентствах, горожане организуют очереди по спискам и устраивают ночные дежурства у офиса. В агентствах билеты примерно на 1-1,5 тыс. рублей дороже, сообщает

"VL.ru Новости — Владивосток"

За час до открытия офиса национального авиаперевозчика очередь, организованная самими горожанами, состояла из тех, кто уже получил талоны на обслуживание в предыдущий день, и желающих записаться в список на завтра. Формировались списки по принципу «кто раньше придет и запишется, тот быстрее и пройдет».

30 марта была предусмотрена выдача 100 талонов, а не 150, как накануне. Их разобрали за полчаса. Работники офиса рассказали, что 29 марта смогли обслужить 80 клиентов, однако не исключили варианта, что 30 числа отработают эффективнее.

Тем, кто с утра не успел получить талончики, представители авиакомпании порекомендовали записаться в новый список на 31 марта. Купить субсидированные билеты онлайн нельзя — для получения скидки необходимо лично предоставить «доказательство статуса». Билеты по льготным ценам полагаются молодым людям до 23 лет, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также инвалидам и сопровождающиим.

Правительство РФ утвердило перечень авиамаршрутов для Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидируемым тарифам 2 марта. Постановление вступило в силу 14 марта, но запустить программу вовремя не удалось, так как авиакомпаниям нужно было подписать договоры с Росавиацией