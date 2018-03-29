«Такого потопа еще не видели»: большая вода едва не смыла дома и машины волгоградцев

Потоки воды с шумом слетают в низины, а возникшая в одночасье река становится все меньше и меньше. Еще несколько часов назад дорога на улице Полоненко с головой ушла под воду, едва не захватив несколько домов и машин.

Гигантская лужа, разлившаяся в овраге на Полоненко, развела горожан по разным берегам — пока спасатели общаются с местными жителями, коммунальщики пытаются на глаз оценить последствия глобального потопа.

— Что тут было после 20:00…настоящий апокалипсис, — выглядывая из гаража, рассказывает волгоградка Виктория Русакова . — Я возвращалась домой по этой дороге в самый пиковый момент. Из-за воды, которая дошла до самых дверей, мертвым грузом на дороге остановилось сразу несколько машин: «десятка», Nissan и еще пара каких — то легковушек. Хорошо, что водители быстро сориентировались и вытянули засевших по самые уши коллег еще до приезда спасателей. Стоило мне выехать из этой реки, как на месте оказались сотрудники МЧС , которые быстро перекрыли тонущую в воде дорогу.

А он заезжает в эту огромную лужу на своем новеньком BMW. Не жалко, говорю, машину? Кричит, что у него КАСКО. Доехал до середины и понял, что впереди — крышка. Пошел на попятную, — улыбаются сотрудники службы спасения.

В стороне от спасателей за разгулявшейся стихией неотрывно следит местный житель Меджин. Еще не оправившегося от шока мужчину терзают противоречивые мысли: пару часов назад он спас из воды двух собак и потерял все семена на продажу.

— Я был в доме, что наверху, а моя жена пошла покормить собак в небольшую постройку, которую и затопило водой, — Меджин со смущением рассказывает каждую новую деталь. — Вдруг супруга услышала страшный гул и увидела бегущий на нее поток. Успела забежать в нашу пристройку и схватить документы. А я прибежал и взял в обе руки тонущих собак. Обошлось, слава богу. Ноутбук, телевизор и детские учебники, правда, под водой остались. Огород смыло начисто. А вот дом, который стоит выше, стоит целехонький. Значит, отделались легким испугом.

Мы лодку с собой привезли. Хотите, можем переправиться на тот берег.

Наблюдая за водопадом на сухом островке, местные жители вместе со спасателями бурно обсуждают возможные причины страшного потопа: кто— то уверен, что большая вода хлынула из-за прорыва дамбы на пруду в поселке Микоян. Другие стоят на своем: потоки воды нагрянули из-за растаявшего снега.

— Мы с соседом почти достроили свои дома на улице Твардовского, — рассказывает местный житель Евгений. — Сегодня около 16:00 я с опаской посмотрел на наш облагороженный пруд. Он выходил из берегов. Я позвонил в МЧС, где мне подтвердили: жалобы уже поступали. К вечеру мы были готовы окончательно уйти под воду: у меня, к счастью, затопило лишь хозпостройку, в которой я храню электроприборы. Моему соседу повезло куда меньше: вода по пояс затопила еще не достроенный дом. Кстати, когда мы покупали этот участок, прежний хозяин рассказывал о страшном потопе 2003 года3. Чтобы спастись от воды, ему вместе с семьей пришлось забраться на крышу и ждать приезда спасателей.

Сейчас вода по пояс поднялась, а в 2003 году прежние хозяева на крышу залезли. Можете себе представить, что тут творилось?

Коммунальщики тем временем загораживают дорогу пластмассовыми ограждениями — уже в три часа ночи техника начнет спасать дорогу от воды. По самым оптимистичным прогнозам автомобилисты смогут заехать в овраг завтрашним утром. Сказать, дрогнул ли асфальт после такого напора воды, не берутся ни сотрудники экстренных служб, ни подоспевшие дорожники.