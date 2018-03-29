Появились острые вопросы к министру промышленности и торговли Мантурову

Вопрос первый: куда улетел сверхскоростной вертолет?

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин на встрече с челябинскими рабочими рассказал об успехах российского вертолетостроения, особенно уделив внимание проекту создания сверхскоростного вертолета. За годы работы на этот проект потратили почти 8 млрд рублей. А всего через месяц после слов Путина генеральный директор холдинга «Вертолеты России» заявил, что государство прекратило финансирование этого проекта. Прошло два года. Вертолет так и не построен, и только возможный запуск запланирован не раньше чем через 7 лет. Скажите, Денис Валентинович, где 8 млрд и в курсе ли Владимир Путин причин переноса сроков?

Вопрос второй: импортозамещение в радиоэлектронике наступит?

По данным из открытых источников, на государственную программу «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», проводимую в России с 2013 по 2025 год, правительством выделено более 170 млрд рублей. В начале 2015 года в качестве результата реализации программы заявляли рост к 2025 году доли российского IT-оборудования на отечественном рынке до 60-процентного показателя. В конце 2015-го эта планка была снижена до 35%. Сегодня многие предприятия Минобороны обязывают использовать отечественные компоненты. В результате, например, навигационный прицел для самолетов с российскими комплектующими, стал в пять раз объемнее и значительно дороже. Причина в том, что микропроцессоры российского производства вдвое больше импортных по размеру и еще не запущены в серийное производство.

Компьютер на базе российского процессора «Эльбрус» стоит 200 тыс. рублей, а отечественный принтер весит 14 кг (обычно принтеры минимум вдвое легче). Компонентная же база большинства так называемой отечественной техники сегодня состоит из иностранных микросхем, которые лишь формально считаются российскими, потому как собраны в единое устройство на территории России. А ваш мобильный, Денис Валентинович, сколько весит и собран ли из отечественных комплектующих?

Вопрос третий: нужны ли субсидии производителям сельхозтехники?

Госпрограмма № 1432, по которой субсидируется 15–20% стоимости сельхозтехники, была остановлена в июне прошлого года из-за отсутствия финансирования. Выделенные на субсидии 13 млрд рублей закончились в первые полгода. В результате загрузка линий по производству сельхозтехники на 70 российских предприятиях была снижена, бюджеты на модернизацию сокращены, рабочие отправлены в дополнительные отпуска. В 2018 году размер субсидий будет еще ниже и составит примерно 10 млрд рублей, а к 2021 году упадет до 5% от стоимости приобретаемой техники. Денис Валентинович, если импортозамещение в аграрном секторе завершено, почему аграрии вернулись к покупке импортной техники?

Вопрос четвертый: ждете ли увеличения личные доходов и собственности семьи?

Ваш доход в 2016 году стал самым высоким среди министров экономического блока. За год вы заработали 129 млн рублей. Ваша супруга открыла сомнительный бизнес по продаже медицинских приборов в ростовские школы, а ваш отец вместе с сыном главы «Ростеха» Станиславом Чемезовым владеет коттеджем и виноградником в Геленджике . Вы оформили в собственность два участка на берегу Пироговского водохранилища, на которых стоит дом площадью больше 1 тыс. кв. м, а в Москве у вас имеется 9-комнатная квартира, рыночная стоимость которой достигает 10 млн долларов. Скажите Денис Валентинович, почему субсидии на сельхозтехнику в России падают, вертолеты не взлетают, микроэлектроника отсутствует, а ваши доходы растут?

Вопрос пятый: кто давит на вас в кадровой политике?

Остались вопросы по развитию производства в стране?

Мы уверены, что к главе Минпромторга еще очень много интересных вопросов, присылайте их в редакцию ПАСМИ. Журналисты обязательно спросят у министра о том, что мешает развиваться стратегически важной отрасли страны.