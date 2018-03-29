В США суд поддержал родственников погибших при терактах 11 сентября

Родственники американцев, погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года, в своих исках указывают, что большинство террористов, совершивших атаку в тот страшный день, были поданными Саудовской Аравии, а власти королевства оказывали им «помощь и содействие». Речь идет о поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в России ).

В ответ Эр-Рияд, несколько банков, строительные компании и благотворительные организации обратились в суд с просьбой отклонить иски. В ходатайстве отмечалось, что ответчики находятся за пределами юрисдикции суда.