Суд США разрешил подавать иски к саудитам за 9/11 

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Американский судья в Нью-Йорке в среду не удовлетворил просьбу Саудовской Аравии об отклонении судебных процессов, в которых королевство обвиняется в содействии терактам в США 11 сентября 2001 года.
Эти иски основаны на законе «О правосудии против спонсоров терроризма» (Jasta), закон 2016 года, который предусматривает освобождение от правового принципа суверенного иммунитета, позволяя семьям жертв привлекать иностранные правительства к суду. Семьи указывают на то, что большинство захвативших заложников терористов были гражданами Саудовской Аравии и утверждают, что официальные лица и учреждения Саудовской Аравии «помогали и подстрекали» нападавших в годы, предшествующие нападениям 11 сентября, согласно судебным документам. Окружной судья США Джордж Дэниелс в Манхэттене сказал, что обвинения истцов четко сформулировали разумную основу для его утверждения по юрисдикцией Jasta. Тем не менее Дэниелс отклонил требования к двум саудовским банкам и строительной компании Саудовской Аравии за якобы предоставление материальной поддержки террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и Усаме бен Ладену для проведения атак, заявив, что ему не хватает юрисдикции. Саудовское правительство уже давно отрицает причастность к нападениям, в результате которых погибли около 3 тыс. человек. Эр-Рияд и его союзники в Персидском заливе решительно выступали против закона Jasta, на который изначально было наложено президентское вето Бараком Обамой. Позднее сенат смог отменить вето. Критики закона говорят, что он политически мотивирован и является нарушением суверенитета иностранных государств.