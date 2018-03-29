Путин назвал очень удобной версию «о каких-то злоумышленниках» в торговом центре «Зимняя вишня»

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"Разумеется, должны быть проверены все версии, все без исключения. Но версия о каких‑то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемым. Это первое", — отметил президент, обращаясь к Бастрыкину.

Путин также акцентировал внимание на «вбросах через социальные сети» о трагедии в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», целью которых, по его словам, являются попытки «посеять панику и недоверие, столкнуть людей между собой».

"Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Но расследование должно быть полноценным. Если подтвердится какая‑то из этих версий, значит, она должна быть обоснована данными объективного характера — экспертизами, о которых вы сказали: техническими, строительными, финансовыми и так далее", — продолжил глава государства.

"Но чего бы там ни было и к каким бы выводам следствие ни пришло, остается все‑таки непонятным, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации, почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми? Там очень много «почему», — отметил Путин.

По его словам, он лично ознакомился с документом об осмотре сгоревшего здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной службы. «Что прочитал? Странно даже звучит: „Без замечаний“. Там на каждом шагу проблемы. Найдите эту бумагу, я вам скажу, где ее взять, и тоже посмотрите, кто это делает, кто это подписывал», — посоветовал президент.

В завершении Путин подчеркнул, что расследование, «как обычно», должно быть максимально объективным и прозрачным. Президент также посоветовал Бастрыкину отправиться в Кемерово, встретиться с потерпевшими и послушать, «как они видят развитие этой ситуации, с тем чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия».