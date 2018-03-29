Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны . Я благодарен доктору Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!" — написал Трамп в своем Twitter.

Кандидатуру 50-летнего Джексона, который работает врачом в Белом доме с администрации Джорджа Буша-младшего , должен будет утвердить сенат.

Шулькин, который при администрации Барака Обамы занимал пост заместителя министра по делам ветеранов, приступил к обязанностям главы ведомства в феврале 2017 года.

О причинах таких кадровых решений ни Трамп, ни представители Белого дома пока не сообщают. Однако в июле 2017 года стало известно, что Шулькин во время служебной командировки в Европу проводил время за осмотром достопримечательностей и в магазинах, а позднее дал неверные показания об этом генеральному инспектору министерства. Расходы на такую «командировку» оценили в более чем 122 тысячи долларов. Результаты этой проверки стали известны в феврале. —0-