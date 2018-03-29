Скрипали получили большую дозу отравления на пороге своего дома

Сотрудники британской полиции пришли к выводам, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие отравляющего вещества у своего дома, сообщается на сайте правоохранительных органов Великобритании.

«С учетом результатов детальной судебной и научной экспертизы следователи полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу», — отметили стражи порядка.

Эксперты установили, что максимальная концентрация вещества была выявлена на входной двери.