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Скрипали получили большую дозу отравления на пороге своего дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скрипали получили большую дозу отравления на пороге своего дома 

Мир24 32 минуты назад
Сотрудники британской полиции пришли к выводам, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые попали под воздействие отравляющего вещества у своего дома, сообщается на сайте правоохранительных органов Великобритании.
«С учетом результатов детальной судебной и научной экспертизы следователи полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу», — отметили стражи порядка.
Эксперты установили, что максимальная концентрация вещества была выявлена на входной двери.
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