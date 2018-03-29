Джонсон сравнил действия РФ в деле Скрипалей с «Преступлением и наказанием»

Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международную реакцию на события в Солсбери. «Это как начало „Преступления и наказания“ в том смысле, что мы все знаем, кто — преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают», — сказал Джонсон, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.

Он отдельно поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов и вновь повторил свой тезис о том, что действия Лондона не направлены против обычных граждан России, к которым Великобритания готова «протянуть руку дружбы».