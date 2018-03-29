Победа и поражение Путина

Владимира Путина переизбрали президентом России. Он добился высокой явки и получил рекордный показатель в 76% голосов, которому удивились даже в Кремле. « Россию вновь уважают, — говорят россияне. — Она вернула себе место великой мировой державы. Слава Богу, наша страна не уподобилась современной Франции , которая столкнулась с отсутствием авторитета, беспорядком и наплывом мигрантов».

В этом заключается победа Путина. Как бы то ни было, в ее тени намечается его поражение. Бывший подполковник КГБ попытался устранить в британском Солсбери прошедшего по обмену бывшего шпиона, продолжив тем самым старые добрые сталинские традиции ликвидации всех неугодных власти. Здесь нужно понимать, что спецслужбы всех великих держав действуют точно таким же образом при необходимости, и Франция не является исключением из правила. Как бы то ни было, главное не в этом. Проблема в том, чтобы не попасться. А Путин попался. Агенты КГБ (сейчас ФСБ ) не смогли правильно сделать то, что должны были провернуть по-тихому. И это прискорбно со всех точек зрения.

Великобритания устроила шумный протест при поддержке западных держав. А мы все вновь оказались посреди холодной войны. Сама по себе она не так уж страшна. Это великолепная кормушка, к которой многие с радостью готовы приложиться. К холодной войне прекрасно приспособлены как российская армия с ее увешанными медалями генералами, так и НАТО с выпускающим большие объемы оружия западным ВПК. «Гонка вооружений выходит из-под контроля», — недавно заявил Дональд Трамп

Проблема в том, что это противостояние формирует атмосферу сильнейшей напряженности, которая чревата огромными рисками. Именно она окутывает крайне чувствительные зоны, где и так уже ведется настоящая война, будь то Украина или Ближний Восток.

Молдавии и Виновна не только Россия. Нужно признать, что НАТО зачастую ведет себя провоцирующе, а всему Западу иногда не хватает здравомыслия. В чем интерес присоединения к Европейскому союзу Украины, недоразвитой страны с коррумпированным правительством? Нам что, мало Румынии Болгарии , Прибалтики и Греции ? Или же завтра, чем черт не шутит, Белоруссии Монголии , которые сразу же попросят финансовой помощи и выразят готовность отправить в Страсбург депутатов с немаленьким ежемесячным окладом?

Ни для кого не секрет, что эта булимия с расширением является одной из причин дисфункции ЕС . Разве было бы не мудрее, проще и эффективнее остановиться на шести членах-основателях, в крайнем случае, на восьми, но никак не 27 государствах?

Понимаем мы и ответственность Запада на Ближнем Востоке, то есть войны по насаждению весны и демократии среди народов, которые направляет тоталитарная и так и оставшаяся в VII веке религия. У нас есть все для того, чтобы сделать сегодня выводы о последствиях этих стратегических ошибок: сотни тысяч жертв среди мирного населения, разрушенные города и такой хаос, что нужно быть недюжинным специалистом, чтобы разобраться в переплетении русских, американцев, израильтян, французов, англичан, турок, курдов, сирийцев, мусульман, христиан, езидов… В этом постоянно меняющемся хаосе Турция , член НАТО, отныне занимает враждебную позицию по отношению к другим странам альянса и становится союзницей Путина. Он же, кстати говоря, оказался единственным главой государства, который пришел на помощь бесстыдно брошенным Западом восточным христианам. Вы сами видите, что такая политика просто возмутительна.

В нынешних запутанных мировых делах особую тревогу вызывает отсутствие лидерства на Западе. Кто может быть западным лидером, который выделяется общепризнанной компетентностью, авторитетом и мудростью? Никого подобного нет. Западом руководят (причем плохо) близорукие политиканы, которые демонстрируют собственное бессилие или даже непонимание стоящих вопросов, и чья единственная цель — обеспечить собственное переизбрание.

Напротив них стоит не только Путин, но и новый китайский император Си Цзиньпин , чья правая рука Ван Цишань тоже является сильной личностью. Северокорейский лидер Ким Чен Ын также показал, что умеет действовать и добиваться успеха. Вся эта совокупность государств с населением в почти два миллиарда человек и ядерным оружием пользуется симпатией части стран третьего мира, которые не ощущают особого расположения к некогда колониальному Западу. В первую очередь я имею в виду исламистский Пакистан , у которого, кстати, тоже есть атомная бомба.

Все это порождает опасения насчет роковой эскалации, которая может привести к третьей мировой войне, то есть невероятным потерям и разрушениям (они десятикратно превзойдут ущерб от Второй мировой).

Вспомним о том, как Израиль разбомбил сирийский реактор 5 сентября 2007 года. Израильтяне заявили о полной готовности нанести удары по Ирану , если у них будет уверенность, что тот вплотную подошел к созданию атомной бомбы. «Израиль не позволит заполучить ядерное оружие стране, которая угрожает его существованию», — заявил израильский министр иностранных дел. Что сделает Путин, если Израиль начнет бомбить Иран? У него холодный и расчетливый ум. Ему чуждо фанатичное следование идеологии, однако ему свойственен российский комплекс угрозы: «Если мне кажется, что конфликт неизбежен, я нанесу удар первым».

Реализм, мудрость, воспоминания о преступных ошибках мировых войн — все это должно подтолкнуть западное руководство к тому, чтобы отбросить политиканские и предвыборные мыслишки, начать вести себя как государственные деятели. Хотим мы того или нет, но с Россией нужно говорить, опираясь на реализм, терпение и дальновидность. Урегулировать нынешние конфликты можно лишь с помощью диалога. Всеобщие усилия по достижению мира — это, без сомнения, самый важный вопрос из тех, что сейчас стоят перед мировым руководством.