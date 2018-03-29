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Кто родился 29 марта
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Кто родился 29 марта 

Парламентская газета 51 минуту назад
Станислав Сергеевич Говорухин (82 год), председатель Комитета Государственной Думы по культуре. Народный артист РФ. Свой первый фильм «Вертикаль» кинорежиссёр снял в 1967 году. Среди его других работ, картины «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Артистка», «В стиле Jazz», «Конец прекрасной эпохи».
В годы перестройки, по признанию режиссёра, он «активно включился в политику». Начиная с первого созыва, Станислав Говорухин избирается депутатом Госдумы.
Андрейченко Андрей Валерьевич (34 года), член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Преподавал в Дальневосточном государственном и Дальневосточном государственном техническом университетах. Организовывал образовательные лагеря для молодежи и молодежных форумов. Неоднократно избирался депутатом Думы г. Владивостока.
Владимир Андреевич Бекетов (69 лет), член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Являлся первым заместителем главы администрации Краснодарского края. В 1996-2001 годах входил в состав Совета Федерации. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания края, в течение более 20 лет занимал пост председателя регионального парламента. С сентября 2017 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Краснодарского края.
А ещё в этот день родились
Нана Акуфо-Аддо (74 года), президент Ганы. Преподавал Университете Ганы, занимался адвокатской практикой. Принимал участие в оппозиционном движении против военного режима генерала Игнатиуса Куту Ачампонга. Возглавлял министерства юстиции, иностранных дел и прокуратуру страны. В 2016 году был избран президентом Ганы.
Лаврентий Павлович Берия (1899-1953), советский политический и государственный деятель. Работал в органах госбезопасности Азербайджанской и Грузинской ССР, в Закавказском крайкоме ВКП (б). Занимал посты наркома внутренних дел СССР, заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР.
Лаврентий Берия был одним из организаторов системы ГУЛАГ, а также массовых депортаций населения из районов, присоединенных к СССР в 1939-1940 годах. Руководил реализацией ядерной программы СССР.
В июне 1953 года Лаврентий Берия был арестован по обвинению в государственной измене, шпионаже, расправах над невиновными людьми и насилиях, и в декабре того же года приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.
Алексей Михайлович Романов (1629-1676), второй русский царь из династии Романовых. Отец Петра I. Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 году. За спокойный и рассудительный характер, был прозван «Тишайшим».
Правления Алексея Михайловича было отмечено не только народными бунтами (соленым, медным и др.), но и преодолением последствий Смуты, а также целым рядом преобразований и достижений во внутренней и внешней политике. В частности, были учреждены новые центральные приказы: Тайных дел, Монастырский, Малороссийский, Счетный, Хлебный и другие органы центрального управления. Началось первое в XVII веке реформирование русской армии.
Были достигнуты большие успехи во внешней политике: воссоединение России и Украины, окончание тринадцатилетней войны с Польшей (были возвращены Смоленск, Киев и вся левобережная Украина). К России были присоединены земли Сибири, основаны Нерчинск, Иркутск и Селенгинск.
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