Кто родился 29 марта

В годы перестройки, по признанию режиссёра, он «активно включился в политику». Начиная с первого созыва, Станислав Говорухин избирается депутатом Госдумы.

Андрейченко Андрей Валерьевич (34 года), член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Преподавал в Дальневосточном государственном и Дальневосточном государственном техническом университетах. Организовывал образовательные лагеря для молодежи и молодежных форумов. Неоднократно избирался депутатом Думы г. Владивостока

Владимир Андреевич Бекетов (69 лет), член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Являлся первым заместителем главы администрации Краснодарского края . В 1996-2001 годах входил в состав Совета Федерации. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания края, в течение более 20 лет занимал пост председателя регионального парламента. С сентября 2017 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Краснодарского края.

А ещё в этот день родились

Нана Акуфо-Аддо (74 года), президент Ганы . Преподавал Университете Ганы, занимался адвокатской практикой. Принимал участие в оппозиционном движении против военного режима генерала Игнатиуса Куту Ачампонга. Возглавлял министерства юстиции , иностранных дел и прокуратуру страны. В 2016 году был избран президентом Ганы.

Лаврентий Павлович Берия (1899-1953), советский политический и государственный деятель. Работал в органах госбезопасности Азербайджанской и Грузинской ССР, в Закавказском крайкоме ВКП (б). Занимал посты наркома внутренних дел СССР, заместителя председателя Совета Народных Комиссаров СССР.

Лаврентий Берия был одним из организаторов системы ГУЛАГ, а также массовых депортаций населения из районов, присоединенных к СССР в 1939-1940 годах. Руководил реализацией ядерной программы СССР.

В июне 1953 года Лаврентий Берия был арестован по обвинению в государственной измене, шпионаже, расправах над невиновными людьми и насилиях, и в декабре того же года приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Алексей Михайлович Романов (1629-1676), второй русский царь из династии Романовых. Отец Петра I. Алексей Михайлович вступил на престол в 1645 году. За спокойный и рассудительный характер, был прозван «Тишайшим».

Правления Алексея Михайловича было отмечено не только народными бунтами (соленым, медным и др.), но и преодолением последствий Смуты, а также целым рядом преобразований и достижений во внутренней и внешней политике. В частности, были учреждены новые центральные приказы: Тайных дел, Монастырский, Малороссийский, Счетный, Хлебный и другие органы центрального управления. Началось первое в XVII веке реформирование русской армии.