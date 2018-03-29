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Как HR-стратегия компании влияет на развитие бизнеса
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Как HR-стратегия компании влияет на развитие бизнеса 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
HR-стратегия — неотъемлемый элемент общей концепции развития бизнеса, который отвечает на ключевые вопросы в области управления персоналом: кто мы, зачем и куда идем, как функционируем и развиваемся? Это живой и гибкий документ, который мы регулярно пересматриваем, анализируем и редактируем в соответствии с задачами, которые ставит перед нами компания и рынок. Например, основная задача на ближайшие три года — поиск квалифицированных сотрудников и их подготовка в условиях дефицита рынка труда и кризисных явлений в сфере образования.
В ОМК сейчас запущен новый инвестиционный цикл, строятся новые мощности. Масштабное интенсивно развивающееся производство необходимо обеспечить квалифицированными сотрудниками, способными работать на высокотехнологичном оборудовании. К сожалению, специалистов такого уровня в России почти не готовят. Поэтому основой нынешней HR-стратегии стал ответ на вопрос: как обеспечить персоналом новые производства наряду с действующими?
Мы решили расширить наши образовательные возможности: у компании уже есть собственные бакалаврские и магистерские программы совместно с российскими вузами. Как и прежде, мы рассматриваем возможность обучения наших сотрудников за рубежом, а самое важное — мы работаем над созданием корпоративного университета ОМК.
Наш бизнес сосредоточен в регионах, и наша задача как социально-ответственной компании развиваться именно там. В связи с этим корпоративный университет ОМК мы планируем создать в г. Выксе Нижегородской области, где расположено ведущее предприятие компании — Выксунский металлургический завод, на базе нашего учебного центра. Построим новое здание с современным оборудованием, будем развивать востребованные направления. Займемся внедрением ценностей через программу развития персонала, расширением компетенций, повышением уровня программ кадровой подготовки.
На сегодняшний день у нас уже существуют учебные центры в регионах присутствия ОМК, поэтому большую часть образовательных потребностей сотрудников мы закрываем своими силами. Создание корпоративного университета никоим образом не означает отмену долгосрочного сотрудничества с профильными учебными заведениями. Например, с Национальным исследовательским технологическим университетом «МИСиС» у нас множество реализованных и готовящихся к исполнению программ. Стратегия долгосрочного сотрудничества с университетом подписана на 10 лет вперед.
Еще один вопрос, на который должна отвечать HR-стратегия: как повысить эффективность бизнеса и эффективность работы сотрудников? Первая задача носит глобальный характер. И наша компания с ней успешно справляется: сразу два наших предприятия получили награды японской компании «Тойота инжиниринг» за развитие производственной системы (ПС), основанной на принципах бережливого производства. В декабре 2017 года Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ») стал единственным в мире обладателем серебряной медали за успешное развитие ПС, а в январе 2018 года Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ») по итогам аудита получил бронзовую медаль.
Вторая задача напрямую влияет на эффективность бизнеса. Наша компания уделяет огромное внимание мотивации сотрудников: мы создали целую систему поощрений, которая включает в себя инструменты вовлеченности, премирования и оценки деятельности. Такая система необходима компаниям, которые стремятся повышать свою эффективность.
Потенциал повышения эффективности бизнеса мы измеряем в том числе и показателями вовлеченности сотрудников в рабочий процесс: насколько активно они участвуют в решении актуальных вопросов, как часто выступают с инициативами. На наших заводах успешно работают малые инициативные группы (МИГ), в которые рабочие объединяются для решения производственных вопросов. За последний год количество МИГов в нашей компании выросло на 45% — с 309 до 448.
Это значит, что в ОМК появляется все больше активных сотрудников, которые готовы сами обсуждать назревшие вопросы, самостоятельно ставить задачи и искать пути решения. В настоящее время мы развиваем такие инструменты, как «менеджмент идей» и «менеджмент проблем».
Актуальная HR-стратегия позволила нам спокойно пережить экономические кризисы: мы ни разу не сокращали сотрудников, не уменьшали социальный пакет и не урезали заработную плату. Наша политика направлена на поступательный, уверенный и стабильный рост. Поэтому вовлеченность и численность идут рядом с новой стратегией. Наши заводы — это градообразующие предприятия.
Они расположены в небольших городах, где кадровый потенциал ограничен. В этой связи наш план на ближайшие три года: расширить этот потенциал, привлечь в регионы специалистов, в частности молодежь, создать комфортные условия для жизни и работы. Такая политика компании поддерживается местными администрациями, которые также заинтересованы в развитии городов.
Фото Pixabay
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