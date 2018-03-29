Условия работы сотрудников ФСИН изменятся 

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут работать по новым правилам, в частности им разрешат переходить на иные должности по истечении шести лет службы и предоставят возможность получать внеочередные звания и поощрения от руководства.
В законопроекте Правительства «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ», который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 29 марта, также сказано, что начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион. В случае отказа, начальника могут понизить в должности или даже уволить.
Помимо этого проектом предложено поделить сотрудников уголовно-исполнительной системы на высший, старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав.
Сотрудники ФСИН последние 20 лет работают, согласно положению о службе в органах внутренних дел, поэтому кабмин решил, что пришло время менять законодательство.
Ранее замдиректора ФСИН РФ Александр Хабаров заявил, что будущий закон укрепит кадровый состав Федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня штатная численность её персонала составляет 295 967 человек. Они служат в местах лишения свободы, медико-санитарных частях, уголовно-исполнительных инспекциях по контролю за условно осуждёнными, образовательных организациях.