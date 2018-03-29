Условия работы сотрудников ФСИН изменятся

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) будут работать по новым правилам, в частности им разрешат переходить на иные должности по истечении шести лет службы и предоставят возможность получать внеочередные звания и поощрения от руководства.

В законопроекте Правительства «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ », который Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 29 марта, также сказано, что начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион. В случае отказа, начальника могут понизить в должности или даже уволить.

Помимо этого проектом предложено поделить сотрудников уголовно-исполнительной системы на высший, старший, средний, младший и рядовой начальствующий состав.

Сотрудники ФСИН последние 20 лет работают, согласно положению о службе в органах внутренних дел , поэтому кабмин решил, что пришло время менять законодательство.