Сотрудникам ФСИН дадут дополнительные социальные гарантии

По словам заместителя министра юстиции Вадима Фёдорова, теперь служащие уголовно-исполнительной системы смогут переходить на новую должность по истечении шести лет службы. Кроме того, они смогут получать внеочередные звания и поощрения от руководства.

Согласно документу, начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион, а если откажется, то может быть понижен в должности или даже уволен.