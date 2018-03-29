Сотрудникам ФСИН дадут дополнительные социальные гарантии 

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) получат новые соцгарантии и правила работы. Соответствующий законопроект Правительства «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ» Госдума приняла в первом чтении 29 марта.
По словам заместителя министра юстиции Вадима Фёдорова, теперь служащие уголовно-исполнительной системы смогут переходить на новую должность по истечении шести лет службы. Кроме того, они смогут получать внеочередные звания и поощрения от руководства.
Согласно документу, начальник территориального Управления службы может быть переведён на иную равнозначную должность в другой регион, а если откажется, то может быть понижен в должности или даже уволен.
Ранее замдиректора ФСИН Александр Хабаров заявил, что будущий закон укрепит кадровый состав Федеральной службы исполнения наказаний. Сегодня штатная численность её персонала составляет 295 967 человек.