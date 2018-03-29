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В Волгограде откроется уникальный для региона образовательный центра ДОСААФ
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В Волгограде откроется уникальный для региона образовательный центра ДОСААФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Прошедшие подготовку в образовательном центре «ДОСААФ-ВолГУ» выпускники смогут продолжить профессиональное развитие во время прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ в научных ротах
30 марта состоится торжественное открытие уникального для региона образовательного центра «ДОСААФ-ВолГУ». Совместный образовательно-патриотический проект регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области и Волгоградского государственного университета станет вторым в стране после открытого осенью прошлого года в Ростове-на-Дону, но первым по своей масштабности. Среди особенностей центра — возможность для прошедших подготовку в нем выпускников продолжить профессиональное развитие во время прохождения службы в рядах Вооруженных сил РФ в т.н. «научных ротах», а по своей сути — учебно-научных центрах Министерства обороны РФ и даже посвятить свою дальнейшую жизнь повышению обороноспособности Отечества.
Мероприятие запланировано в рамках IV Открытого пленума Совета регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области, который также пройдет на базе ВолГУ.
В работе пленума реготделения оборонного общества примут участие представители Центрального совета ДОСААФ России, наблюдательного совета РО ДОСААФ России Волгоградской области, ветеранских организаций, органов исполнительной и законодательной власти Волгограда и Волгограда.
Его участники подведут итоги деятельности структурных подразделений регионального отделения за минувший 2017 год — год 90-летия ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ СССР-РОСТО-ДОСААФ России — и наметят планы на будущее. С программным докладом выступит председатель Совета Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области Сергей Забеднов.
Одновременно с образовательным центром «ДОСААФ-ВолГУ» на базе ведущего вуза Волгоградской области будет создано местное отделение оборонного общества — о своем желании вступить в его ряды уже сообщило свыше ста студентов и преподавателей ВолГУ. В торжественной обстановке им будут вручены членские билеты Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту и первый — ректору университета, доктору экономических наук, профессору Василию Тараканову.
Студенты, профессорско-преподавательский состав ВолГУ и почетные гости смогут познакомиться с почти вековой историей оборонного общества и его ролью в современной России — благодаря экспозициям и интерактивным площадкам образовательных учреждений РО ДОСААФ России, а также с находящимся на вооружении Российской Армии боевой техникой и оружием, представленными расквартированными на территории Волгоградской области воинскими частями.
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