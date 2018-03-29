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В Госдуме обсудят проект об отправке призывникам повестки заказным письмом
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В Госдуме обсудят проект об отправке призывникам повестки заказным письмом 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом, а также освободить полицейских от обязанности доставлять граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
Автором инициативы, которая была поддержана комитетом ГД по обороне на прошлой неделе, является первый зампред комитета Андрей Красов (ЕР). Он отметил, что ко второму чтению предполагается внести в законопроект ряд поправок.
Проектом предлагается, сохранив прежний способ вручения повесток (под роспись), ввести также новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
Документом также предлагается установить, что повестки, отправленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки заказных писем гражданам, совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке заказного письма.
Кроме того, предлагается установить, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, неявка в военкомат для получения повестки в установленных случаях либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Автор проекта также отмечает, что полномочиями полиции предусмотрено только задержание подозреваемых в совершении преступления, лиц, находящихся в розыске, лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. В этой связи функции органов внутренних дел (полиции) по производству таких процессуальных действий, как розыск и доставление, вне рамок возбужденного уголовного дела либо дела об административном правонарушении, не корреспондирует нормам уголовно-процессуального законодательства и законодательства об административных правонарушениях.
Предлагаемые положения законопроекта устраняют данное несоответствие, а именно исключается предусмотренная в настоящее время обязанность органов внутренних дел по обеспечению прибытия граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
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