Павел Крашенинников презентует «Наследственное право» 

В Малом зале Госдумы 29 марта в 15.00 состоится презентация книги «Наследственное право» главы Комитета палаты по государственной строительству и законодательству, заслуженного юриста России Павла Крашенинникова.
Книга посвящена актуальным вопросам наследования и развитию российского законодательства о наследственном праве. Отдельное внимание уделено новым возможностям, которые появятся у граждан России с 1 сентября 2018 года. Именно с этого времени в стране можно будет создавать наследственные фонды, которые потом будут переходить по завещанию и в соответствии с ним расходоваться. Самый известный пример такого фонда за рубежом — фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.
«Эта книга выходит уже в третьей редакции, ведь в России постоянно появляется что-то новое в наследственном праве. Я рассказываю о пути его развития, начиная с 1917 года, рассказываю о том, как работает наследственное право сейчас и каковы его перспективы», — сказал Павел Крашенинников «Парламентской газете».
Он надеется, что его работа будет интересна и обычному читателю, и студентам — юристам и профессионалам своего дела. «В книге можно почерпнуть и базовые знания, и расширить кругозор», — отметил автор, добавив, что даёт практические советы тем, кто собирается становиться наследником, а также тем, кто уже им стал.
«Век человека недолог. Многие вещи, которыми он пользовался при жизни, «живут» гораздо дольше его. Например, жильё — тот самый «квартирный вопрос», который так портит людей. Но, кроме «жилой» недвижимости, после ухода человека в мир иной остаются земельные участки, бизнес, транспортные средства, ценные бумаги и т.п. И «вопрос наследства» портит людей не хуже квартирного. Не случайно мы все чаще становимся свидетелями публичных скандалов по поводу наследства усопших знаменитостей. А сколько бытовых неурядиц возникает на этой почве!», — пишет в предисловии к книге Павел Крашенинников.
Его работа состоит из четырёх частей. Первая — «Основы учения о наследственном праве» посвящена истории вопроса, вторая — «Общая часть наследственного права» — это практические советы наследникам, третья — «Особенная часть наследственного права» рассказывает о возможных затруднительных ситуациях в деле оформления наследства, например, на плоды интеллектуальной собственности, вкладов. А четвёртая часть называется «Зарубежное законодательство о совместных завещаниях и наследственных договорах», где идёт сравнение российского зарубежного наследственного права.
В презентации, кроме самого Павла Крашенинникова примут участие президент Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ Бронислав Гонгало.