Павел Крашенинников презентует «Наследственное право»

Павла Крашенинникова. В Малом зале Госдумы 29 марта в 15.00 состоится презентация книги «Наследственное право» главы Комитета палаты по государственной строительству и законодательству, заслуженного юриста России

Книга посвящена актуальным вопросам наследования и развитию российского законодательства о наследственном праве. Отдельное внимание уделено новым возможностям, которые появятся у граждан России с 1 сентября 2018 года. Именно с этого времени в стране можно будет создавать наследственные фонды, которые потом будут переходить по завещанию и в соответствии с ним расходоваться. Самый известный пример такого фонда за рубежом — фонд Альфреда Нобеля , из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.

«Эта книга выходит уже в третьей редакции, ведь в России постоянно появляется что-то новое в наследственном праве. Я рассказываю о пути его развития, начиная с 1917 года, рассказываю о том, как работает наследственное право сейчас и каковы его перспективы», — сказал Павел Крашенинников « Парламентской газете ».

Он надеется, что его работа будет интересна и обычному читателю, и студентам — юристам и профессионалам своего дела. «В книге можно почерпнуть и базовые знания, и расширить кругозор», — отметил автор, добавив, что даёт практические советы тем, кто собирается становиться наследником, а также тем, кто уже им стал.

«Век человека недолог. Многие вещи, которыми он пользовался при жизни, «живут» гораздо дольше его. Например, жильё — тот самый «квартирный вопрос», который так портит людей. Но, кроме «жилой» недвижимости, после ухода человека в мир иной остаются земельные участки, бизнес, транспортные средства, ценные бумаги и т.п. И «вопрос наследства» портит людей не хуже квартирного. Не случайно мы все чаще становимся свидетелями публичных скандалов по поводу наследства усопших знаменитостей. А сколько бытовых неурядиц возникает на этой почве!», — пишет в предисловии к книге Павел Крашенинников.

Его работа состоит из четырёх частей. Первая — «Основы учения о наследственном праве» посвящена истории вопроса, вторая — «Общая часть наследственного права» — это практические советы наследникам, третья — «Особенная часть наследственного права» рассказывает о возможных затруднительных ситуациях в деле оформления наследства, например, на плоды интеллектуальной собственности, вкладов. А четвёртая часть называется «Зарубежное законодательство о совместных завещаниях и наследственных договорах», где идёт сравнение российского зарубежного наследственного права.