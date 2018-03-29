Крашенинников рассказал, как изменилось наследственное право

В четверг, 29 марта, депутат презентовал книгу «Наследственное право», которая вышла уже в третьем издании.

«В России постоянно появляется что-то новое в наследственном праве. Я рассказываю о пути его развития начиная с 1917 года, рассказываю о том, как работает наследственное право сейчас и каковы его перспективы. Ближайшие — появление с 1 сентября 2018 года наследственных фондов. Они будут переходить по завещанию и в соответствии с ним расходоваться. Как это происходит сейчас с фондом Альфреда Нобеля », — объяснил автор.

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба, представляя труд Крашенинникова, подчеркнул, что он написан в духе величайшего популяризатора, писателя Айзека Азимова — интересно и ярко.

В свою очередь, глава Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик сказал, что нижняя палата будет способствовать распространению книги Крашенинникова в кругу нотариусов.

Гости сошлись на том, что книга написана ясно, понятно и с доверием к читателю.

Работа состоит из четырёх частей. Первая — «Основы учения о наследственном праве» посвящена истории вопроса, вторая — «Общая часть наследственного права» состоит из советов наследникам, третья — «Особенная часть наследственного права» рассказывает о возможных затруднительных ситуациях в деле оформления наследства, а четвёртая часть включает в себя сравнение российского и зарубежного наследственного права.

В презентации также принял участие ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев , студенты академии, руководитель Уральского отделения Российской школы частного права, заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ Бронислав Гонгало.

«Вопрос наследства» портит людей не хуже квартирного. Не случайно мы всё чаще становимся свидетелями публичных скандалов по поводу наследства усопших знаменитостей. А сколько бытовых неурядиц возникает на этой почве!» — пишет Павел Крашенинников и в литературной форме с элементами художественного повествования пытается вместе с читателем решить уже существующие вопросы — его личные или те, что могут возникнуть с течением жизни.